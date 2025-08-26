Pollito Bryan "era nuestra mejor opción", según productora de Combate

A Fercho Gómez le pusieron reemplazo al instante en Combate. Pollito Bryan ingresó al reality de RTS como el nuevo director técnico del equipo naranja. Según la productora Pily Navarrete, “era nuestra mejor opción, histórico, legendario”.

La salida de Fercho generó una lluvia de comentarios. “Existen reglas. Él no contó que iba a estar en otro evento en El Triunfo con chicos de otro reality. No tenía permiso. Solo tenía autorización para conducir un evento en un centro comercial que se terminaba a las seis de la tarde. A la marca se la respeta. Fue sorpresivo verlo en El Triunfo y no con nosotros en Salinas. Nos enteramos por la fanaticada. Es la consecuencia de algo que hizo sin autorización. Por eso fue separado del canal y del espacio. No estamos peleados, pero existen políticas”, aseguró la productora.

Se defiende con diplomacia

El chico reality, por su parte, se defendió: “No quiero dar respuestas que se presten a malas interpretaciones, prefiero cerrar este ciclo con gratitud. Agradezco a RTS y a Combate, mi casa desde los inicios, y a todas las personas que me apoyaron en este camino. Me quedo con lo positivo, con el cariño recibido y con la certeza de que siempre actué con buena fe y lealtad a mis principios. Nos seguiremos viendo”.

Lo más probable es que pronto lo veamos en el reality de otro canal.

No se ha dado ningún acercamiento

Mary Joanne Pavisic, directora de contenido de BLN, fue tajante: “No se ha dado ningún acercamiento con Fercho. Tampoco hay interés de parte nuestra en traerlo, porque ahora tenemos los perfiles que nos funcionan muy bien. No estamos buscando en otro lado”.

Mientras tanto, desde España, Eduardo Andrade, quien se encuentra tomando un curso de doblaje de voz, opinó sobre el ingreso de Pollito Bryan: “Siempre es lindo ver personajes históricos regresar”.

"El Pollo es un personaje querido"

Carlos José Matamoros, actual presentador del reality, por su parte opinó: “Me parece genial. El Pollo es un personaje muy querido por la gente y, además, alguien cuya vida entera está ligada a Combate. Se dio a conocer a nivel nacional gracias al programa. Conoció a su mujer, Tete Ronquillo, con quien después formó una familia, también gracias a Combate. Y hasta cumplió su sueño de cantar gracias al espacio. Estoy feliz de que sea él quien haya tomado el lugar que dejó Fercho, aunque obviamente lo vamos a extrañar mucho. Lo ocurrido con Fercho no fue nada personal. Son solo políticas de la marca, y nuestra producción tuvo que hacerlas cumplir sin excepciones”.

