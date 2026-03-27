Disney filmará el live action de 'Enredados' en la Comunidad Valenciana

El rodaje de Enredados tendrá un duración de alrededor de 8 meses y Alicante será una de sus distintas locaciones

La película Tangled, fue nominada al Óscar en la categoría de "Mejor canción original" en 2011.

El live action de Enredados ya tiene locación oficial para el rodaje. La producción de la esperada adaptación iniciará a finales de junio en los estudios de la Ciudad de la Luz, en Alicante, y luego se trasladará a distintas locaciones de la Comunidad Valenciana, además de pasar por provincias como Girona y Burgos.

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El plan del proyecto audiovisual contempla un extenso rodaje de aproximadamente ocho meses, consolidando a España como el centro de operaciones de esta ambiciosa producción.

El elenco y el equipo detrás

La película estará dirigida por Michael Gracey y contará con Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim como Flynn Rider. A ellos se suma Kathryn Hahn en el papel de la villana Madre Gothel.

El proyecto, que tuvo una pausa tras su anuncio inicial en 2024, retomó impulso con un nuevo guion a cargo de Jennifer Kaytin Robinson y la confirmación oficial del elenco a inicios de este año.

Este live action se suma a la lista de adaptaciones de Disney como La Bella y la Bestia, Cenicienta y Maléfica, apostando nuevamente por reinventar sus historias más icónicas.

Impacto en la industria española

Más allá del cine, el rodaje representa un fuerte impulso para la industria audiovisual española, especialmente para la Comunidad Valenciana, que se posiciona como un hub internacional de producciones.

Así lo confirmó el presidente de la Generialidad Valenciana Juanfran Pérez Llorca, ante los medios. El político también destacó su entusiasmo al conocer que Disney eligió a España como el escenario idóneo para dar vida a la historia de Rapunzel y Flynn Rider.

La Ciudad de la Luz, reactivada en los últimos años, vuelve así a albergar uno de sus proyectos más ambiciosos, marcando un nuevo capítulo para el complejo cinematográfico.

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