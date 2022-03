Aunque Dieter Hoffmann (28) tiene cara de no romper ni un plato, no es así. Lanza sus dardos como comentarista de los espacios 'Fuull farándula' y 'Fuull night' de Vito TVO. En ese canal trabaja desde hace siete años. Es tecnólogo para Comunicación en TV, carrera que estudió en el ITV.

Miguel Cedeño: "Me hacía falta reír" Leer más

Muchos opinan que usted es maloso. ¿Qué tan cierto es aquello?

Maloso es mi personaje, yo no soy así, no es mi forma de ser. Puedo ser maloso o sarcástico en mis comentarios, pero no como persona. No hago maldades a nadie y respeto la vida privada.

No se haga el santo, los que hacen farándula se meten en la vida privada.

No me meto con la orientación sexual de una persona, tampoco aseguro algo que no me consta. Me meto en sus vidas cuando los mismos personajes exponen su intimidad.

¿Qué temas son sagrados para usted?

La orientación sexual, personas de la tercera edad (mamá o abuelos) y niños.

Tal vez tiene algún rabo de paja y por ello no los toca...

No se trata de eso. Creo que detrás de estas personas hay familias y lo que diga puede afectarlas.

Por los espacios donde labora han pasado desde Emiliana Valdez, Vicky Turusha, Fanny Garcés, Yuribeth Cornejo, Yuleysi Coca, Grace Castro, Marián Sabaté, Arianna Mejía hasta La Víbora. ¿Con cuál ha tenido mejor química?

Con Fanny Garcés existió mucha complicidad. Nos gustaba polemizar en los comentarios. Con Yuribeth hice una buena amistad.

Michela Pincay: "Me da miedo el matrimonio, amo mi libertad" Leer más

¿Con quién no volvería a trabajar?

Con Arianna Mejía. Da muchos problemas en el ámbito laboral, prefiero tener una amistad con ella. Le falta compromiso, seriedad, no es organizada.

Es el único que se ha mantenido por un largo tiempo...

Me he comprometido totalmente con mi trabajo. No es solo un reto, es mi pasión. Ese compromiso se ha reflejado. Mi jefe, Vito Muñoz, lo ha notado. La perseverancia y el esfuerzo me han mantenido. Vito ha sido un guía, es muy exigente.

¿A quiénes no puede ver ni en pintura?

A Mauricio Altamirano, El Cuy. Siempre ha hecho comentarios en contra de mi trabajo. Prefiero no hacerle caso. A Carolina Jaume sigo sin hablarle. No la pienso buscar. Las diferencias surgieron cuando viajamos a Punta Cana, República Dominicana. No quería que se filtre su relación con Rayo y lo que hizo allá.

¿Quiénes cree que tienen doble cara?

Mauricio Altamirano, Mayra Jaime y Tábata Gálvez, por sus acciones. La actriz se metió con mi físico porque estoy pasado de peso. En un evento dijo: “El gordito de Fuull”. Se disculpó, pero sigue emitiendo comentarios. Se olvida de cuando estaba gordita y que se hizo la manga gástrica. Yo no me la he hecho. Las disculpas no son de corazón ni sinceras.

¿Quiénes lo llaman para que los tome en cuenta?

Ricardo Delgado siempre lo hace. También Verónica Saltos, Mafer Ríos, Marián Sabaté, a quien le encanta generar.

Marián está dispuesta a declarar a favor de Carolina Jaume en el proceso legal que mantiene la actriz con su expareja, Allan Zenck.

Considero que no debe intervenir. En estos asuntos de pareja es mejor no meterse, los terceros salen mal parados. Ella ya estuvo involucrada en un proceso legal con Vito Muñoz y no le fue bien. Todo eso le pasó por imprudente.

Si quiere darle apoyo moral, que lo haga. Es un tema delicado, creo que Carolina ha hecho el problema más grande de lo que es. No había necesidad, no sé si quiere quedar como la víctima.

Considera que Andreína Bravo se desenvuelve bien como presentadora del programa 'De casa en casa'.

Prefiero verla más como artista que como presentadora. Debe aprovechar la oportunidad para crecer. Los seguidores creen que yo tengo algo en contra de ella y no es así. No soy su fan, sino un comentarista de farándula, no puedo estar elogiándola. Cuando llegó de Turquía, lo hizo con aires de diva; lo dije y no gustó ese comentario.

La mamá considera que es Shakira o Beyoncé. La felicito por sus logros, pero hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Antes de 'El poder del amor' se le dio apertura en nuestro canal. Se olvida de los que le dieron la mano.

Personajes que merecen su respeto...

Úrsula Strenge, Anita Buljubasich y Gabriela Guzmán.