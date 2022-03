Con la presentadora Michela Pincay (31), del programa 'De casa en casa' teníamos una conversación pendiente. Por una u otra razón no se daba. La última vez se suspendió cuando le dio COVID-19 tras la despedida de TC de su excompañera, Anita Buljubasich.

Esta vez fue acompañada con su hermana Iesmin, quien es su mano derecha, su mejor amiga, confidente, asesora... Muchas personas en una.

Michela siempre sonriente, tiene un brillo especial en su mirada. Esa felicidad que da el amor. Después de una traumática relación abrió de nuevo su corazón a Emilio Terán (30) y se lo cuenta a EXPRESIONES.

La última vez que la vi lucía más ‘tuca’, ahora se la ve más delgada.

He estado enferma. Me dio dos veces coronavirus. En marzo del año pasado y en enero del 2022. Me dan fuertes dolores de cabeza, son migrañas, incluso antes de la COVID-19. A veces me he salido del programa porque no los soporto. Me hice una resonancia magnética, pero gracias a Dios no tengo nada malo.

Después de los ‘dolores de cabeza’ que le dio el amor, ahora se la ve feliz con su nueva pareja.

(Risas) Ya me tocaba. Estamos juntos hace casi 6 meses. Es muy inteligente, se dedica al marketing, tiene una empresa en Miami, donde vive. Nos conocimos por amigos en común hace aproximadamente siete años, incluso estudiamos en la misma universidad, pero no lo había visto. Ahora se encuentra en Guayaquil. Con su computadora se mueve a todas partes.

¿Qué tiene Emilio Terán que logró conquistar su corazón?

Yo estaba en negación absoluta. No me hacía falta estar con alguien. Durante tres años no me interesó nadie, solo éramos amigos. Ahí fue cuando comenzó a cambiar la relación. Me dediqué por completo a mis negocios.

Con la pandemia tuve que reinventarlos. Fueron varios choques emocionales. Es brillante, divertido y reservado. Todo aquello me gusta. Lo más importante es que me respeta un montón y respeta mi trabajo. Me apoya, me graba los videos para las marcas, él diseñó y programó mi página web (michelapinbu.com). Lanzamos el canal de YouTube.

Con mi hermana Iesmin he grabado el podcast ¡Hola hermana! en el cual hablaremos de todo. Un espacio para que me conozcan de otra forma, creo que hablando somos más profundos que en la TV. Abrimos nuestra mente y corazón con más facilidad.

Aunque tal vez sea muy pronto, ¿se visualiza casada con Emilio?

Emilio suma mucho a mi vida. Si ya se mantiene una relación es porque se considera esa posibilidad. No existe una edad para el matrimonio, se siente cuando es el momento y la persona indicada, nada forzado.

Confieso que me da miedo, amo mi libertad. Ya tengo mi casa propia y la he amoblado a mi gusto, me da paz. No entra cualquier persona, solo pocos amigos y mi familia. Hay que cuidar las energías, porque existe gente envidiosa y negativa.

¿Qué cree que fue lo que él vio en usted?

No mantenía una relación cercana con Dios, lo sé porque me lo dijo. Siempre que mi familia se sienta a la mesa hace una oración de agradecimiento por los alimentos que recibimos. Pensé que le iba a chocar pero, por el contrario, lo aceptó. Ha hecho cambios en su vida.

Las mujeres enamoradas no ven más allá de su nariz, pero las madres no se equivocan.

Luego de la mala relación que viví, pensé que la próxima vez que mi mamá (Gardenia) me dijera que ese no era el hombre idóneo, lo iba a mandar a volar. Todo me pasó por necia. Con Emilio se lleva bien, está contenta. Él es muy familiar.

Seguramente usted se ve con hijos...

Creo que mi familia me ve con hijos, yo no. Me da pánico ser mamá, nunca he cuidado a nadie. A mí me cuidan. Ni siquiera tengo un gato, con eso le digo todo. Los cactus se me mueren (risas).

No hay escuelas para ser mamá, se aprende en el camino y ese amor fluye de manera natural.

No creo que para ser feliz se tiene que ser madre. Los hijos deben llegar cuando se los planifica, hay gente que los trae al mundo y no los hacen felices. Para qué poblarnos de personas tristes. Emilio quiere dos hijos.

Considera que para ser feliz no es necesario ser madre. JOHN ARÉVALO B

Así como usted, Carolina Jaume ha protagonizado situaciones muy conflictivas con su expareja. Basada en su experiencia, ¿qué recomienda hacer en estos casos?

No soy nadie para dar consejos, pero se sabe cuando algo está mal. A veces las mujeres nos engañamos, nos empeñamos en justificar a esa persona. En nuestra intimidad sabemos que no nos tratan bien, que no es lo que esperamos o nos merecemos. No hay que aceptar un maltrato o que nos levanten la voz.

Desde un principio debemos dejar claras las cosas, no permitir que sobrepasen los límites, hay que poner un alto desde la primera vez. Si la persona no cambia, hay que alejarse. Me pongo en sus zapatos y lo que vive es muy fuerte. Nadie se merece ser infeliz y mucho más cuando hay un hijo.

¿Sus planes más inmediatos en lo personal y laboral?

Ahora busco una nueva isla para uno de los productos. Ya tengo en El Fortín y en Mall del Sol, aspiro a verlos en el exterior. Quizá sea pronto, aunque primero los llevaremos a las provincias de Ecuador. Tengo previsto viajar a Cartagena por el matrimonio de una amiga. Todas se están casando, no aguanto la presión (risas).

Mis amigas no me molestan, conocen mi manera de pensar y cómo soy. Estoy en una etapa a la que voy a despedidas de soltera, matrimonios o baby shower.

¿Aspira a la internacionalización, se ve en Telemundo o Univisión?

Dios tiene los planes de mi vida en sus manos (risas).

En TC han separado gente como a Pilar Vera, sin embargo, antes contrataron a Andreína Bravo, ganadora de 'El poder del amor'.

Son decisiones de los directivos de las que no puedo opinar. Hay programas que son un boom, como 'Gran Hermano', 'Combate'... y de ahí surgen nuevos rostros, hay que darles la oportunidad. Es muy fresca y trata de aprender. Hay que darle espacio, después se dice que en la televisión están los mismos de siempre.

En las redes sociales es muy querida, sé que los públicos son diferentes y la gente que la ve en la tele también le tiene cariño. La salida de Pilar todavía me duele. Ahora no tenemos reporteros. Dios proveerá. Tal vez nosotros tengamos que hacer ese papel, es un compromiso de equipo.

Muchos presentadores solo dan el pantallazo y el trabajo lo hace otro.

Tampoco es así. En 'De casa en casa' saben que cuentan con sus talentos. Úrsula Strenge, Pancho Molestina y Jorge Heredia han hecho reportajes. Es parte del trabajo.

Andreína y usted son los talentos juveniles, ¿rivalizan cuando le dan más protagonismo a ella?

No sufro de aquello. Lo digo con honestidad. Cuando está en un segmento sola y lo hace bien, la felicitamos, estamos atentos a su desenvolvimiento. Eso es lo lindo del programa. No en todos los lugares es así y yo lo sé. Es bonito verla crecer. Jasú es la que está pendiente de todo. Si se nos cae una pestaña, nos lo dice...

Amo mi espacio, llevo once años en la TV. Me llevo bien con mis compañeros. Evito las fotos con Úrsula Strenge para que no digan que nos queremos demasiado y que no soy profesional porque se desborda el cariño que siento por ella. A veces nos olvidamos que estamos en TV (suelta una carcajada).

Hablando de protagonismo, Jorge Heredia intenta robarse el show...

Heredia es Heredia. Tiene una gran energía. La producción le ha dado un rol importante, sí nos deja hablar (risas).

Últimamente ha mejorado la sintonía de su programa, incluso han superado a 'En contacto' (Ecuavisa).

El sol sale para todos. Nos hemos enfocado en hacer contenido de valor. La producción apostó por contenido que sirva, que construya, que aliente y de utilidad. Más allá de la sintonía, nos sentimos contentos con el espacio que hacemos.

Con el baile y el entretenimiento es seguro que nos verán, pero cuando se hace un contenido importante, de valor, que llega y algo sentido es bonito que nos vean. Nosotros hemos tomado otro camino.