'El poder del amor II' en pausa...

Se ha comenzado a poner en duda la segunda temporada de 'El poder del amor'. En las redes sociales se comenta que ya no va o por lo menos se atrasaría su transmisión. La razón sería por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que impacta a nivel mundial.

En Ecuavisa han aparecido algunas promociones, porque supuestamente el estreno estaba previsto para marzo, pero los representantes locales Nathaly Carvajal, Moisés Pico Flores y Hernán del Pozo todavía no viajan a Turquía, desde donde se emite el programa.

“Es incierto el viaje, me dijeron que hay guerra. No se han manifestado, están herméticos tanto en el canal como en Turquía. No nos han dado fecha”, indicó Moisés.

La primera temporada terminó en diciembre y la ganadora fue la pareja integrada por la ecuatoriana Andreína Bravo y el panameño Miguel Melfi.