Luego de su salida del programa 'De casa en casa,' de TC, Pilar Vera (35) no se ha dormido en los laureles, se mantiene activa con reportajes, como el del Carnaval en el suburbio y el de Don Ramón, el abuelito positivo, que presenta en su canal de YouTube (Realidades con Pilar Vera), en los cuales sigue demostrando su faceta de reportera.

Cuando le contó a Don Ramón que la habían separado de la empresa televisiva y que le había dolido mucho esa decisión, él (vende queso de leche por las calles de la ciudad) le dijo: “No hay mal que por bien no venga y Dios proveerá”. Ha tenido algunas propuestas de instituciones.

La reportera nacida en Esmeraldas se inició haciendo pasantías en Cablevisión, además estuvo en RTS durante 10 años. La oportunidad en TC se la dio Estefanía Araujo, ahí permaneció tres años. Además, es parte de 'Los tres a las tres' en radio Estrella.

No se echó a morir y con una actitud positiva ha tocado puertas.

Estoy contando historias, comparto con la gente y con personajes pintorescos en las redes sociales. Es mi iniciativa, estoy presentando casos sociales y trato de ayudarlos. Lloré mucho, pero ya me siento más tranquila. No puedo dormirme en los laureles. Tengo talento, inteligencia y experiencia. Nada de eso se compra en una esquina.

Usted es media hiperactiva...

Así es (suelta una carcajada). Nunca me quedo tranquila, siempre debo estar haciendo algo. Me levanto temprano y salgo a la calle, sigo trabajando.

¿Qué se lleva de su paso por la revista familiar?

Me llevo el aprendizaje, me encanta estar en la calle, lo mío es la calle. Cuando me convocaban a reuniones me desesperaba por irme. Algunos me decían que debieron darme la oportunidad de ser presentadora, pero no era algo que me quitaba el sueño. Hay un bonito equipo, me llevo la amistad de mis compañeros y sé que el espacio está muy bien. No tengo quejas en ningún sentido, ni en lo económico.

¿Ahora se quedaron sin reporteros?

Están sin reporteros. Si la productora Johanna Drouet me pedía que le lleve a un hombre sin piernas y que toque la guitarra, lo conseguía. Soy creadora de contenidos, no me los daban. Los presentadores son capaces, pero ellos no van a ir a buscar esos contenidos.

¿Por qué no le ha contado a su hija lo ocurrido?

Mi hija Adriana es dramática. Tiene 7 años y he preferido esperar, después se preocupa y se pone a llorar, no puede dormir.

¿Se separó y ahora está sola?

Soy separada, pero mi expareja es un papá presente. Adriana es una niña feliz.

¿No se cierra al amor?

Mi corazón no está cerrado. Hago muchas cosas a la vez, con el trabajo y como soy madre, estoy siempre ocupada. Mi hija es muy intensa, le gusta comunicar y quiere su canal de YouTube. Le encanta la tecnología, si le pongo una cámara no tiene la misma reacción que cuando le pongo un teléfono por delante.

¿Cuál ha sido el aporte de Andreína Bravo?

Esa es una decisión creo que de arriba. No sé razones. Ahora mucho se manejan por los personajes de las redes sociales, pero no es lo mismo la TV que la web. Son medios diferentes. Pero el ama de casa que ve el espacio es gente de televisión, no de Internet.

Usted parece de menos edad...

(Risas) Tengo 35, pero parezco de 22 y con energía de 18.