El traje que Virginia Limongi recibió críticas por no considerarse apropiado para una revista familiar, pero a ella no le importa (ni a nadie debería). La exreina de belleza no hace caso a los comentarios, estaba encantada con la creación de Álex Franco. “Me costó encontrar un vestido, muestra casi todo. Él me dijo que me iba a quedar espectacular”.

En la emisión del martes lució un diseño color rosa más idóneo para el programa. Ese mismo día su nueva compañera Gaby Díaz llevó un atuendo de tres piezas en el que predominaba el rosa. ¿Sería por el Día de la Mujer?

Virginia Limongi. Álex Lima // EXPRESO

Carolina Jaume no estuvo en el debut de Virginia, pero tampoco en la comida. La presentadora y actriz aclaró en las redes sociales las razones de esa ausencia. “No podré estar lunes y martes porque tengo unos compromisos adquiridos. Tampoco estaré el viernes porque grabaré una película. Ya estamos trabajando en nuevos segmentos, tengo mucho para ofrecer”. Tal vez esta aclaración la hizo para evitar que se alboroten los comentarios, pero no puede hacerlo cada vez que por una u otra razón no esté.

Según la directora Betty Mata, “Carolina bailará en el concurso El cumbión, será una de las participantes, y jurado en Doña Fama. Un reality de amas de casa. Nosotros hemos hecho los primeros reality de amas de casa. Además estará en ciertos segmentos”.

La presentadora Dora West compartió con sus compañeros y con la prensa en el mercado Palo Santo. Se la veía feliz y muy divertida, además comió rico, pero la vida dio un vuelco de un momento a otro. “En la tarde ensayando para el nuevo reality me doblé el tobillo y me caí. Tengo un esguince en el pie izquierdo, comentó. No está definido el tiempo que estará ausente de 'En contacto'. “El doctor me mandó reposo, pero necesita valorarme de nuevo. Tal vez pueda ir con muletas”.

Aunque la mañana del lunes estuvo en el espacio familiar, la Coqueta del Cerro no compartió con la nueva integrante en el almuerzo. También se accidentó. Debido al aguacero se cayó cuando iba hacia su carro. Ella está en Salitre. Se lastimó las caderas, el canal la envío al doctor y le mandaron reposo.

En En contacto digital con Meche Cuesta y Mare Cevallos “no habrá farándula, solo temas variados que no saldrán en el espacio televisivo. Estamos esperando que Mare regrese a Ecuador en abril. Ahora se encuentra en Bolivia”, añadió Mata.