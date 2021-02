El destape de Juan del Valle

Se dio a conocer en la televisión como uno de los participantes y deportistas más destacados en los realities de competencia. Ganó varios torneos y su figura y estado físico sigue causando admiración y hasta envidia. Juan del Valle, por ahora retirado de la televisión y volcado totalmente a las redes sociales, sorprendió este fin de semana con el anuncio de una nueva etapa: la de modelo erótico respaldado por la plataforma Onlyfans.

El esmeraldeño conversó con EXPRESIONES sobre esta decisión que, para quienes conocen a Del Valle en el mundo de la farándula, saben que detrás de ese musculoso cuerpo hay una persona muy tímida y reservada. “La plataforma se puso de moda. Ya venía bastante tiempo en que las personas me decían que abra una página y lo pensé por los réditos que dejaba. Hay personas que facturan mucho dinero, entonces me decían que yo reunía las condiciones para también ganar dinero ahí”, explica y ahonda en las razones. “Mi decisión está tomada en base a la actual situación. A lo mejor en otro momento de mi vida no lo hubiese hecho. Ahora todo se dio para que me anime”.

The Weeknd: Llenó de luz el Super Bowl Leer más

Juan recalca que no le debe cuentas a nadie. No le importan sus posibles detractores porque ahora subirá contenido picante a ese perfil digital. “Todo será erótico y muy cuidado. No habrá pornografía. Me tiene sin cuidado lo que digan las personas porque esto es una fuente de ingreso y no le hago daño a nadie. Además, mi familia y amigos más cercanos saben de mi decisión y me apoyan”.

El fisicoculturista menciona que se mostrará mucha piel pero que será paulatino. Por ahora ha hecho una sesión de fotos a cargo de Nevel, quien ha hecho sesiones de fotos con varias personas de la farándula. “No voy a negar que me dio mucha pena hacer fotos desnudo. Nunca lo había hecho, hay que tener mucha confianza con el equipo de producción”, afirma.

El valor de suscripción varía para cada modelo que se registre en la plataforma. Y el de Juan ha empezado alto. “Yo valgo los $ 39.99 que están por ahora (risas). Las personas que quieran ver el contenido cuidarán lo que pagan y no se filtrará, es una forma de cuidar lo que hacemos. En solo un día voy por los diez seguidores. Lo que deben saber todos es que se puede ver pero no tocar”.

María Clara Triviño: "Sé cómo es Carlos Vera, solo hay que ir a su ritmo" Leer más

Aún en la lucha con el Canal Uno

El modelo sigue en la disputa legal, junto a sus excompañeros, por el pago de sus sueldos de varios meses por parte de Canal Uno. “Todo está en manos del abogado y estamos a la espera”, menciona. Sobre su situación sentimental prefiere hablar poco. Él guarda silencio porque ya no quiere exponerse tanto.