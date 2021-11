Dice que no viste para los otros y los resultados de sus looks siempre llaman la atención.

Para Denise Aguilar, vestirse va más allá de la simple (y a veces, automática) actividad de elegir prendas. Para ella, hacerlo es un proceso creativo que planifica con anticipación y que está regido por el evento al que asistirá y el dress code establecido.

“Empiezo a imaginar lo que se vería bien en mí, así no tenga esas piezas. Se me vienen imágenes de lo que he visto en los últimos meses en Instagram, alguna vitrina o en mi clóset. Luego defino bien el look, siempre curado por mí, y hago el fitting como si fuera a hacer un shoot. El 90 % del tiempo me tomo fotos para ver mejor cómo me queda”, relata.

Es fan de las faldas. Asegura que este conjunto rosado combinado con un blazer amarillo pastel lo usaría para una mañana de brunch con amigas. Gerardo Menoscal.

La guayaquileña está segura del gran poder que tiene la vestimenta que se elige con lo que se quiere proyectar, ya que esta refleja sentimientos, estados de ánimo y hasta conflictos internos.

Con un estilo de vestir bastante particular al que califica con los adjetivos “chic” y “atemporal”, Denise afirma que lo ha logrado consolidar a través de viajes, principalmente los que ha hecho a ciudades como París, Nueva York y Madrid. También han influido sus constantes visitas a exposiciones artísticas.

“Ser extremadamente observadora y minuciosa en notar cada detalle en obras de arte ha aportado en construir lo que soy hoy. Todo eso se queda en mi subconsciente y sale a relucir de forma elocuente cada vez que voy a hacer el estilismo de un look”, añade.

La empresaria, propietaria de Mercado Rosa, posó para EXPRESIONES con sus mejores outfits y reveló algunos de su mejores trucos de moda.

Una niñez rodeada de revistas y alta costura

Pese a que su mamá se caracteriza por un estilo de vestir sencillo y descomplicado, Denise siempre tuvo una fascinación por hacerlo de una manera diferente y más llamativa que los otros.

“Nos mandaba a hacer conjuntos lindos para mi hermana y para mí, y yo me emocionaba mucho cuando llegaba la costurera con mi ropa nueva a casa. Salía corriendo para ir a probarla. Otro recuerdo que tengo de cuando era pequeña, es haber visto a mi abuelita siempre elegante. Ella influyó en mi sentido del buen gusto y de querer verme bien”, rememora.

Las revistas eran su principal fuente de inspiración y conocimiento para la moda. Soñaba con la ropa que veía ahí. Y las top models y publicidades de marcas de alta costura le robaban su atención.

Este es el outfit más formal. Un clásico vestido blanco con aberturas a los lados que le dan un toque muy femenino. Lo combinó con llamativos tacones verdes. Se puede remplazar el jersey negro de Balenciaga por uno de color neutro. ¿Cuándo usarlo? En un bautizo o en un matrimonio en la playa. Gerardo Menoscal.

Un guiño a las redes sociales

Denise ha hecho de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 7 mil seguidores, una vitrina de su vida. Looks, recetas saludables y rutinas de ejercicios son las tres temáticas que abarca en sus publicaciones.

Cuenta que estar constantemente activa en ella la divierte y que está logrando transmitir un estilo de vida equilibrado entre trabajar y vestirse cool para ella misma. “No me visto para los demás. Me gusta ponerme cosas que nadie se pondría, por ejemplo botas cortas en Guayaquil, suéteres de muchos colores y formas, piezas asimétricas y así. Elegir qué voy a usar es mi parte favorita del día”, asegura.

Falda y botas. Le gusta usar cosas que, generalmente, muchas personas evitan, como botas en Guayaquil. Aquí las combinó con una falda jean de print y un crop top blanco. Es ideal para algún evento en la tarde. Gerardo Menoscal.

"Vestirse de negro nunca falla"

Qué prenda tenidentifica al cien por ciento?

Un buen saco o una chaqueta statement muy cool.

Imagina que tienes solo 10 minutos para armar un look formal para un evento en un hotel, ¿qué piezas elegirías?

Un pantalón negro con una blusa de tiritas de seda. Le agregaría un blazer también negro y unos zapatos muy altos. Como accesorios, un collar de corazón, de la diseñadora Daniela Kronfle, que siempre uso. Creo que vestirse todo de negro nunca falla y aporta elegancia.

¿Cuáles son los colores que más predominan en tu armario?

Lo que más tengo son tonalidades neutrales. Pero al mismo tiempo también hay de todos los colores posibles porque me encanta mezclarlos.

Si pudieras regresar a una época en particular para vestirte, ¿cuál sería?

Regresarpua al siglo XVI y XVII en París. En esa época las mujeres utilizaban vestidos hermosos con corsés que las hacían ver elegantes siempre.

El look perfecto para un día de diligencias en Guayaquil es…

Un pantalón negro con camisa blanca de botones y los clásicos mocasines negros marca Gucci.

Y el outfit ideal para una tarde de café…

También me inclinaría por un pantalón, pero esta vez con crop top color neutral. Le agregaría un blazer, una cartera cruzada y, por último, de calzado unas plataformas.

Así creó sus looks para esta producción

Emocionada, sostiene lo interesante y divertido que fue para ella elegir los tres looks que usó para la producción de fotos con EXPRESIONES.

“Apenas se pusieron en contacto conmigo y me explicaron el eje de esta entrevista, mi mente ya no estaba en la Tierra, se fue a otro planeta a imaginar los outfits. Hago un boceto y un mood board en el que pongo todas las piezas juntas que voy a combinar antes de probármelas. Con eso voy analizando los colores y veo qué puedo añadir para hacer algo único, muy al estilo Denise”, explica.

