La decisión de Michela Pincay

Se ha convertido en tema de conversación de espacios digitales y radiales y de comentarios en redes sociales que las famosas quieran o no tener hijos. Ahora todos se creen con derecho a opinar sobre la decisión que tome al respecto Michela Pincay, de TC. Lastimosamente dio chance cuando mencionó que si a los 35 años, ella y su gran amigo, Eduardo Andrade, no han tenido bebés, tendrá uno con el presentador de 'Desafío a la fama'.

Esta es una decisión muy personal. Hay famosillas, como María Teresa Guerrero y Dina Muñoz, que no desean ser madres. Se vale respetar, cada cabeza es un mundo. Galanes a Michela no le faltan, simplemente los que se han cruzado en su camino no han sido príncipes, sino sapos... Ahora no está sola, pero prefiere mantener en bajo perfil su vida sentimental. Ya llegará el ideal. Lo que hacen creer al televidente...

Lo que hacen creer a los televidentes...

En Ecuavisa pretenden que al reality 'Desafío a la fama' se le eche flores. Aquello no es posible cuando un espacio no aporta en nada, solo a denigrar a los involucrados. Hacen creer a los televidentes que tienen poder de decisión en las votaciones cuando es un secreto a voces que no es así.

Como ya lo mencionamos anteriormente sin reglas claras, ya que no las han manifestado, todo puede suceder. Ya se dice que algunas participantes regresan, como Carolina Jaume. La gente que no aguanta paro comenta en las redes sociales que si aquello ocurre es por la producción no por decisión del público.

