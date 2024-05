Dayanna Monroy: "Me han dicho que la ‘cancha’ se me nota"

Dejó su estabilidad laboral en Teleamazonas (donde laboró diez años), la familia y el país para aventurarse en una tierra extraña, Estados Unidos. Aquello se dio en abril del 2023. Al inicio la comunicadora Dayanna Monroy (34) llegó a Los Ángeles con su esposo, el español Pablo Pardo, y su gato Comandante. Luego se mudó a San Francisco, una bella ciudad en la que trabaja desde junio del año pasado en Univisión 14.

Dayanna Monroy de Teleamazonas a Univisión Leer más

Todavía no ha cumplido un año en esa cadena y ya fue ascendida como anchor del informativo estelar de las 18:00. Además, por el trabajo hecho ha sido nominada a seis premios Emmy, reconocimientos a la industria de la televisión estadounidense que se entregan anualmente.

Las categorías a las que aspira son: reportajes sin límite de tiempo de producción, (violencia doméstica); noticias de última hora en español, (Cumbre APEC); negocios en español (especial de fraudes); salud médica en español (silicosis); mejor presentador de noticias en español y mejor periodista multimedia en español. La gala, en la que habrá una alfombra roja, está programada para el 15 de junio en San Francisco.

Cuando decidió marcharse de Ecuador, lo dejó todo. Ahora se da cuenta de que fue una buena decisión.

Nunca imaginé que tantos cambios se iban a dar en mi vida. Mi esposo me decía que lo iba a lograr. Yo aplicaba desde Ecuador, pero me di cuenta de que desde allá nunca me iban a llamar, que era necesario que viva en Estados Unidos. Al principio se duda, mucha gente me decía que estaba loca, pero tenía ganas de hacerlo, de arriesgarme. No me arrepiento. Estuve sin trabajo un par de meses, mientras me entrevistaban y hacía contactos. Vivo en San Francisco, una urbe preciosa, muy cuidada y cara.

En tan poco tiempo ya está postulada a estos reconocimientos.

En diciembre del 2023 tuve la oportunidad de ser presentadora de la cadena por un reemplazo que hice, luego ya me quedé de manera oficial. Estar postulada en esa categoría es increíble, ya que tengo poco tiempo en esa función. El canal los envía a la academia cuando son trabajos en equipo; los individuales, como el de anchor, los manda cada persona.

Ella llegó a Estados Unidos, el año pasado. Cortesía

¿Para asistir a esa gala ha considerado vestir alguna creación ecuatoriana?

(Risas) Me encantaría, pero no creo que haya tiempo para que llegue un traje desde allá. Sería increíble porque hay muy poco ecuatoriano por este lado. Ni siquiera hay consulado. Siempre preguntan de dónde provengo y me dicen que es la primera ecuatoriana que conocen. Me acompañará mi esposo.

Aunque tiene experiencia de vivir fuera de Ecuador porque estudió en España, ¿adaptarse a Estados Unidos le tomó algo de tiempo?

(Risas) No hubo tiempo para aquello, siempre he sido desprendida, mi familia ha estado cerca de otra forma. Mi mami (Teresa) viaja a Los Ángeles seguido.

Pareciera que usted y Denisse Molina (en Tailandia) no se han marchado, porque siguen muy conectadas a través de las redes sociales.

(Risas) Siempre me conecto, me mantengo en contacto por las redes sociales. Con las nominaciones a los Emmy me han enviado mensajes muy bonitos, que agradezco mucho. Parece que fueran de mi familia. Lo agradezco porque generalmente se lanza mucho odio.

¿Alguna vez sintió discriminación, ya sea en lo laboral o de cualquier otra forma?

Nunca la he sentido. Con los salvadoreños hubo un clic de inmediato, sobre todo por la violencia que existe en nuestros países. Entendía sus problemas. Por la curiosidad de no saber de dónde soy, me dicen frases bonitas.

Seguramente existen grandes diferencias entre la televisión ecuatoriana y la de Estados Unidos, pero la experiencia adquirida no es un accidente.

Así es y me ha servido mucho. En Teleamazonas me formé, fue mi gran escuela. También trabajé en Telerama. Acá todo es más especializado. Todo me ha servido y he estado preparada para enfrentar lo que venga, ya sea en la calle, en el estudio, en los ‘en vivo’ o en entrevistas. Siempre hay un temor la primera vez, pero sabes que puedes lograrlo. Me han dicho que la ‘cancha’ se me nota, porque ven que me desenvuelvo con naturalidad. A veces pido paciencia en lo técnico.

(Te invitamos a leer: ¿Por qué 'En contacto' es fuente de crítica?)

La experiencia da la seguridad...

Ya no dudas.

¿Considera que si viviera en Guayaquil podría continuar con el periodismo de investigación?

El país ha tenido días complicados, aquello pega desde acá. Nos planteamos muchas preguntas. También está la gente que nos quiere y dice que no podríamos hacer mucho porque la situación está muy complicada. Tal vez ya no haríamos el tipo de investigación que hacíamos. Nos pasan mil cosas por la cabeza.

¿Allá camina más tranquila por las calles?

Claro que sí. A veces cuando vamos a ciertas zonas, nos dicen que tengamos cuidado. Un compañero de Colombia comentaba que en Bogotá no puede caminar con el teléfono en la mano, yo tampoco podía. He vivido en Guayaquil. Las inseguridades son distintas, acá hay muchos problemas de salud mental.

¿Cómo alterna su vida laboral con la de ama de casa y esposa?

Mi esposo es un hombre que tiene otra mentalidad, ha destruido esas masculinidades que yo tenía en la cabeza. Ambos colaboramos en la casa, en las tareas. Es muy consciente. Si tiene que hacer el desayuno o la comida, lo hace sin problema. Todo fluye, es lo máximo. Tiene previsto un viaje a Ecuador, asesora políticamente, está terminando un doctorado.

¿Cómo se ve a mediano plazo?

Todavía me veo en Estados Unidos, trabajando en el informativo nacional, haciendo reportajes o coberturas en el extranjero, como en Ucrania.

Estados Unidos ha sido de alguna manera generoso con los ecuatorianos, porque les está dando espacio en la TV.

Creo que se debe al espíritu que tenemos. Helen Quiñónez también trabajó en Teleamazonas por diez años. Vino con los ojos cerrados y se lanzó al agua. El periodismo femenino está destacando y nos convertimos en una referencia.

¿Le dio el empujón para que ingrese a la TV?

Helen está en Houston. Al principio iba a venir acá. En esta cadena hay una especie de reclutadora de talentos. Analizan el perfil de cada aspirante y la enviaron allá. Me preguntaron, di su nombre y envió su trabajo. El resto ya es de Helen. Estoy esperando que venga a visitarme.

Practica ejercicios muy temprano. Redes sociales

Dayanna a Estados Unidos se llevó a su gato Comandante. “Por ahora solo soy mamá de él. Se estresó mucho con el viaje, además hace poco nos mudamos otra vez a un lugar más amplio. Antes no dormía con nosotros, ahora lo hace. No lo dejé en Ecuador porque siempre ha sido gato de departamento.

Mi mamá quería que se lo deje, pero ella vive en una casa. Se le podía escapar. Ya se siente más tranquilo, está muy mimado y gordo”, cuenta la comunicadora, que por el momento no tiene planes de visitar el país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!