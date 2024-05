'En contacto', una vez más criticado

En la revista 'En contacto' quisieron explicarle a los televidentes cómo actuar en caso de un secuestro haciendo un simulacro, y salieron mal parados. Subieron el video de lo que presentaron a las redes sociales del espacio y debieron bajarlo por las críticas.

Algunos recordaron lo que vivió el personal de TC en enero de este año, cuando un grupo armado se tomó el canal. Los que no estaban viendo el programa y solo vieron las redes se asustaron, porque pensaron que se repetía la historia de TC y otros creen que se burlaron. Hasta llegaron a pedir que rueden cabezas. Dora West fue la supuesta secuestrada.

Ecuavisa apuesta por 'Los García'



Antes de una segunda parte de 'El Cholito', Ecuavisa prepara otro proyecto que se llamará 'Los García', una versión actualizada de la argentina 'Los Roldán', creada por Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega y producida por Ideas del Sur. Su exhibición se dio en 2004, hace ya 20 años. Colombia hizo su parte con 'Los Reyes', que se emitió en 2005 por RCN. En México la adaptaron y el resultado fueron dos producciones, 'Los Sánchez', de TV Azteca, y 'Una familia con suerte', de Televisa.

En el Canal del Cerro apuestan por una historia similar, lógicamente se adaptarán los libretos porque ya ha corrido mucha agua bajo el puente. Se está definiendo el elenco (hay que firmar contrato) y probablemente se iniciarán grabaciones en tres meses. Este año está previsto que salga al aire. El nombre de Cinthya Coppiano suena para integrar la historia. Le iría mejor como actriz, ya que como presentadora de Los Hackers no pega ni una. ¿Este refrito de dos familias, una de clase alta y otra de escasos recursos, funcionará? No es nada nuevo.

No le creen a Don Day



En la entrevista que EXPRESIONES le hizo a Emma Guerrero por el Día de la Madre, la actriz e influencer comentó que Don Day es tan bromista que ni la familia le creía que iba a ser padre. Tras la noticia de que ya no será así, no han faltado ciertos comentarios en redes sociales o de páginas de farándula que hayan puesto en duda la paternidad del chico reality.

Otros consideran que no debieron anunciar el estado de su novia Elizabeth Cader hasta pasado los tres meses. El tema es muy delicado, sensible. No se culpa a los que piensan de esa manera, porque cada quien cosecha lo que siembra. Don Day ha hecho tanto show en su vida, que estos son los resultados.

Miss Universo Ecuador ya tiene fecha



Los actores Danilo Carrera y Giovanna Andrade, quienes viven en el extranjero, serán los presentadores del concurso Miss Universo Ecuador, organizado por CNB. Él reside en Miami y graba su reciente telenovela Sed de venganza. Ella está en Colombia participando en Rojo Carmesí.

La elección se desarrollará el 8 de junio en Machala. Las aspirantes se concentran desde hoy para iniciar sus actividades.

