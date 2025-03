David Hasselhoff: Su reacción tras el fallecimiento de su exesposa

La exesposa del actor David Hasselhoff, Pamela Bach-Hasselhoff, fue hallada sin vida en su residencia de Hollywood Hills el pasado 5 de marzo. Según informó el medio TMZ, la actriz falleció a los 62 años a causa de una herida de bala autoinfligida. La oficina del médico forense de Los Ángeles fue quien anunció el fallecimiento y determinó que su muerte fue un suicidio.

Su cuerpo fue encontrado por familiares, quienes, preocupados por la falta de noticias, decidieron ir a su hogar para verificar su estado. Pamela tenía dos hijas con el actor. Una de ellas, Hayley, compartió en redes sociales una imagen de sus padres en 1996 junto a un emoji de corazón blanco.

Pamela fue una actriz estadounidense conocida por su participación en series de televisión populares. A lo largo de su carrera, trabajó en producciones como T.J. Hooker, The Young and the Restless y Baywatch. En esta última, interpretó a una psicóloga en la serie Sirens. Además, en 2011, participó en la octava temporada del programa británico Celebrity Big Brother, donde ocupó el noveno lugar.

Ante la trágica noticia, el actor de 72 años expresó su pesar a través de un portavoz en declaraciones a Daily Mail: “Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo durante este momento difícil, pero solicitamos amablemente privacidad mientras lamentamos y atravesamos este momento desafiante”.

David Hasselhoff’s ex-wife Pamela Bach found dead at 62 of apparent suicide: report https://t.co/2jlqkM6aBs pic.twitter.com/o5dmRnBKGT — New York Post (@nypost) March 6, 2025

La separación de David Hasselhoff y Pamela Bach

David y Pamela contrajeron matrimonio en diciembre de 1989, después de conocerse en el set de Knight Rider en 1985. Durante su unión de 17 años, la pareja tuvo dos hijas: Taylor Ann y Hayley. Ambos participaron en la serie Baywatch, donde Pamela tuvo un papel recurrente como psicóloga.

En enero de 2006, Hasselhoff solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables. El proceso de separación fue complejo y estuvo marcado por acusaciones de abuso emocional y una disputa por la custodia de sus hijas. David enfrentó dificultades financieras debido a los pagos de manutención, llegando a declarar en 2016 que se encontraba en quiebra.

