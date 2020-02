Pamela Anderson, la mujer bendecida y afortunada

Si la relación entre Marián Sabaté y Efrén Avilés duró lo mismo que un amor de adolescente, mire lo que dice el transitorio marido que tuvo la actriz Pamela Anderson. Nos referimos al productor Jon Peters, cuyo matrimonio con la exchica de Baywatch duró apenas 12 días.

El buen hombre no tardó en responder a las acusaciones de la rubia sobre su supuesta faceta de controlador y se defendió mostrando las garras al asegurar que la actriz se casó con él solo para pagar sus deudas.

“Dejé todo por Pam. Ella debía 200.000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido. No hay más tonto que un viejo tonto”, contó el productor a la revista Page Six, a lo que añadió que con su dinero la artista renovó también su armario.

Horas después de que se publicaran las acusaciones de Peters en Page Six, un representante de Anderson ha asegurado a la revista People que “sus afirmaciones no solo son falsas en su totalidad, si no que son ridículas”: “A pesar de los continuos esfuerzos del Sr. Peters de obtener una respuesta de la Sra. Anderson, ella no tiene ningún comentario que hacer y espera que a él le vaya bien”.

Recordemos que el productor y Pamela Anderson se casaron el 20 de enero y a principios de febrero ella anunció la separación.