Nicole Egert comparte con sus seguidores su lucha contra el cáncer

La actriz Nicole Eggert, conocida por su papel de Summer Quinn en Baywatch, ha revelado públicamente los detalles sobre su lucha contra el cáncer de mama. Eggert fue diagnosticada en diciembre de 2023 con carcinoma cribriform de estadio 2, una forma rara de cáncer, y desde entonces ha enfrentado un complejo proceso de tratamiento.

En un emotivo video compartido el pasado 20 de noviembre en su cuenta de Instagram, la actriz habla sobre su experiencia con la radioterapia y los tatuajes permanentes que recibió como parte del mapeo oncológico.

“Cuando dijeron que me iban a tatuar, no me di cuenta de que eran tatuajes reales”, confiesa entre lágrimas. Estos puntos estratégicos son esenciales para guiar la radiación y proteger los órganos vitales durante el tratamiento.

La actriz también comparte sus temores, especialmente por el impacto que la radiación podría tener en su cuerpo, recordando la experiencia de su padre, quien se sometió a radioterapia cerebral y sufrió efectos secundarios devastadores.

A pesar de esto, ha encontrado fortaleza en mantenerse activa y enfrentar el tratamiento con valentía. En un gesto simbólico y de empoderamiento, la actriz decidió raparse el cabello tras el diagnóstico, y compartió ese momento con sus seguidores en redes sociales. “El resto va a tener que ser yo trabajando en mí misma y cómo voy a superarlo”, afirma.

Eggert ha sido transparente sobre lo que considera una posible causa de su enfermedad, los implantes mamarios que se colocó a los 18 años para su papel en Baywatch. Esta revelación ha abierto un debate sobre los riesgos asociados a estos procedimientos.

