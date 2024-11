Dave Coulier confiesa que tiene linfoma no Hodgkin

El actor estadounidense, David Coulier declaró que fue diagnosticado con Linfoma no Hodking en etapa 3, el cual es un cáncer agresivo que empieza en el sistema linfático. Coulier anunció su enfermedad a través del podcast Full House Rewind que es parte de una serie que el actor protagoniza.

“Siempre he sido un hombre con muchos sombreros, pero este sombrero tiene un significado especial porque hace un par de semanas me diagnosticaron Linfoma no Hodgkin”, explicó el actor en el programa. Hace poco más de un mes Coulier notó los primeros síntomas.

Luego de pasar por un resfriado descubrió que tenía un bulto del tamaño de una pelota de golf en la ingle, lo que rápidamente alertó al artista de que algo no estaba bien en su sistema. Al ir al médico le realizaron una serie de exámenes en los que aparentemente todo estaba en orden pero le recomendaron realizar una biopsia y fue allí cuando le explicaron que tenía Linfoma no Hodgkin.

El artista dijo que fue muy difícil conocer la noticia solo y luego contarselo a su esposa Melissa “Cuando se lo dije, por supuesto, pensó que estaba bromeando”, dijo. Hace menos de 2 semanas el actor inició sus terapias y recibirá 6 quimioterapias antes de recibir un nuevo diagnóstico.

El actor de 65 años ha declarado que será fuerte por su familia y por su nieto que viene en camino. Su hijo Luc esta a la espera de un bebé en conjunto con su esposa Alex. “Cuídense mucho, porque hay mucho por lo que vivir” le dice el actor a sus fanáticos.

¿Qué es el Linfoma no Hodgkin?

Este cáncer se desarrolla en los glóbulos blancos y se origina cuando las células empieza a crecer sin control. La enfermedad tiene 4 etapas siendo la 3 una de las etapas más agresivas de esta afección. La misma se puede detectar por inflamación de ganglios, al sentir bultos en el cuello, ingle o estómago, a parte de fiebre y sudoración excesiva.

