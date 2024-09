Emmy 2024: Estos son los ganadores de la edición 76

Las dos últimas ediciones de los premios Emmy se han dado, ambos, en 2024. La última entrega que debía desarrollarse la semana pasada, fue pospuesta al pasado mes de enero a causa de la huelga del Sindicatode Actores, que hacía imposible su desarrollo.

Los productores decidieron entonces que la edición correspondiente a este año retornara a su fecha habitual, y es así como el 15 de septiembre la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos reconoció lo mejor de la Tv en una ceremonia que fue presentada por Eugene y Dan Levy, padre e hijo. Ambos fueron ganadores absolutos del galardón en 2020 por su serie Schitt’s Creek: el primero. como mejor actor de comedia; el segundo, como actor de reparto en una serie cómica.

Premios Emmy: una alfombra roja entre lo excéntrico y lo clásico



Horas antes de las 20:00, hora pactada para el inicio de la gala en el Peacock Theater, Los Ángeles, algunas de las estrellas ya desfilaban por la tradicional alfombra roja. Cada una con outfits llamativos, porque la cita de la Tv es también una buena oportunidad para lucirse en lo que a moda se refiere.

Eso lo sabe bien Nymphia Wind, artista drag y modista taiwanesa-estadounidense, ganadora este año de la decimosexta temporada de RuPaul's Drag Race, lo que la convirtió en la primera persona de ascendencia asiática del este en ganar una temporada de la versión estadounidense, y la segunda reina de ascendencia asiática en ganar después de Raja Gemini.

No fue la única. Un nutrido grupo de drags pusieron su granito de arena para darle un toque excéntrico a la alfombra convertida en pasarela.

Nymphia Wind llegó con un extraño traje verde, difícil de descifrar. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Mirage, Amanda Tori Meating, Morphine Love Dion, Sapphira Cristál, Mhi'ya Iman Le'Paige, Geneva Karr, Hershii LiqCour-Jeté, Plane Jane, Xunami Muse, Nymphia Wind, Q, Megami, Dawn y Plasma. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Hubo también otras artistas más tradicionales. Es el caso de Taylor Zakhar Perez, actor de Rojo, blanco y sangre azul (Red, white & royal blue), la comedia romántica de 2023 dirigida por Matthew López, quien se decidió por un traje de pantalón, chaqueta, corbata y camisa negra. Clásico total.

Taylor Zakhar Perez (Red, white and loyal blue) en la alfombra roja de los Premios Emmy 2024 🎬#Emmy #Emmys #Emmys2024 pic.twitter.com/9fkbvIqlr7 — Master Geek 🎥 (@MasterGeekTW) September 15, 2024

Premios Emmy: los ganadores

La serie Shogun es la que más premios ha ganado en su primera temporada: ¡14! Supera a The Bear, que consiguió 10. Pero es también la que más Emmys ha logrado en una sola temporada, superando el récord anterior que lo tenía John Adams, con 13.

Y la noche del 15 de septiembre no defraudó. No solo se llevó el galardón a mejor serie dramática. Arrasó también con otros premios: mejor actor serie dramática (Hiroyuki Sanada), mejor actriz en interpretación continua (Anna Sawai ), mejor actor de reparto serie dramática y mejor actor de reparto serie dramática, además de mejor dirección (Frederick E.O. Toye).

Sanada es el segundo actor asiático en ganar un Emmy en esta categoría, y el primer japonés de la historia en lograrlo. Sawai, por su parte, es también la primera intérprete de ascendencia japonesa con un Emmy como mejor actriz principal

Actores principales, los mejores

Jeremy Allen White (El oso) se llevó el premio a mejor actor principal en serie de comedia. Se alzó con la estatuilla frente Matt Berry, por Lo que hacemos en las sombras; Larry David, por Curb your enthusiasm; y Steve Martin y Martin Short, por Only murders in the building.

En el apartado femenino de la misma categoría, la ganadora fue Jean Smart, por Hacks, quien se ubicó sobre Quinta Brunson (Abbott elementary), Ayo Edebiri (El oso); Selena Gomez (Only murders in the building); Maya Rudolph (Loot) y Kristen Wiig (Palm Royale). En su discurso de agradecimiento, la actriz de 73 años dijo sentirse honrada “porque no recibo la atención suficiente”, una broma que fue bien recibida.

Jean Smart, orgullosa con su premio. ALLISON DINNER//EFE

Actores de reparto para no olvidar

En el apartado serie dramática, se resaltaron las actuaciones de Elizabeth Debicki (The Crown) y Billy Crudup (The morning show).

Liza Colón-Zayas (El oso),de origen puertorriqueño, superó a la oscarizada Meryl Streep (Only murders in the building) y a la veterana Carol Burnett quien, a sus 91 años competía por Palm royale, en la categoría actriz de reparto en serie de comedia. El oso también se llevó el premio a actor secundario, con Ebon Moss-Bachrach, quien interpreta a Richie Jerimovich desde 2022.

Tres ganadores: Jeremy Allen White, Liza Colon-Zayas y Ebon Moss, por El Oso. EFE/EPA/ALLISON DINNER

En la categoría miniserie o película de Tv en roles segundarios, los ganadores son Jessica Gunning (Bebé reno) y Lamorne Morris, por Fargo.

