Globos de Oro 2024: Estos son los ganadores de la noche

'Oppenheimer', de Christopher Nolan, se coronó esta noche como la mejor película de drama de la 81 edición de los Globos de Oro, que se celebró en Beverly Hills, Los Ángeles (EE.UU.).

La cinta venció a 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese; 'Maestro', de Bradley Cooper; 'Past Lives', de Celine Song; 'The Zone of Interest', de Jonathan Glazer; y 'Anatomy of a Fall', de Justine Triet.

Por su parte, 'The Bear' ganó el galardón en la categoría de mejor serie de comedia o musical. La 81 edición de los Globos de Oro tenía como finalistas en este apartado a la vencedora del año pasado, 'Abbott Elementary'; 'Ted Lasso', 'Barry', 'The Bear', 'Jury Duty' y 'Only Murders in the Building'.

Tras un 2023 marcado por las huelgas de actores y guionistas en Hollywood, la industria audiovisual estadounidense se volvió a vestir de gala este domingo en la primera alfombra roja de la temporada.

El parón de los guionistas y de los intérpretes acabó respectivamente en septiembre y diciembre, y este 2024 permitirá comprobar cómo se traduce en las galas de premios el duelo de taquilla protagonizado por 'Barbie' y 'Oppenheimer', los dos filmes con más candidaturas de la noche.

Margot Robbie, protagonista de 'Barbie' y nominada a mejor actriz en un musical o comedia, no se hizo esperar y llegó con un elegante Armani rosa que emuló a la Barbie Superstar 1977: "Ver a la gente ir de rosa (a los cines) o vestida de Ken fue una experiencia salvaje. No había visto un sentimiento colectivo igual desde que era niña", dijo sobre el furor desatado por su cinta en las salas.

La propia organización de la ceremonia pareció sumarse a las ganas de celebración del gremio: después de optar por un color gris oscuro para la alfombra de 2023, este año retomó el tradicional rojo intenso para recibir a las celebridades.

Estos son los ganadores en las principales categorías de la 81 entrega de los Globos de Oro, celebrada este domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles:

MEJOR PELÍCULA DE DRAMA

'Oppenheimer' (Universal Pictures)

MEJOR PELÍCULA DE COMEDIA O MUSICAL

'Poor Things' (Searchlight Pictures)

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

'Anatomy of a Fall' - Francia

MEJOR ACTRIZ EN PELÍCULA DE DRAMA

Lily Gladstone - 'Killers of the Flower Moon'

MEJOR ACTOR EN PELÍCULA DE DRAMA

Cillian Murphy - 'Oppenheimer'

MEJOR ACTRIZ EN PELÍCULA DE COMEDIA O MUSICAL

Emma Stone - 'Poor Things'

MEJOR ACTOR EN PELÍCULA DE COMEDIA O MUSICAL

Paul Giamatti - 'The Holdovers'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Da'Vine Joy Randolph - 'The Holdovers'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Robert Downey Jr. - 'Oppenheimer'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'The Boy and the Heron'

LOGRO CINEMATOGRÁFICO O DE TAQUILLA

'Barbie' (Warner Bros. Pictures)

MEJOR DIRECTOR

Christopher Nolan - 'Oppenheimer'

MEJOR GUIÓN

Justine Triet y Arthur Harari - 'Anatomy of a Fall'

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Ludwig Göransson - 'Oppenheimer'

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

'What I was Made for', Billie Eilish y Finneas O'Connell - 'Barbie'

MEJOR SERIE DE DRAMA

'Succession' (HBO Max)

MEJOR SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

'The Bear' (FX)

MEJOR SERIE LIMITADA

'Beef' de Netflix

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE DRAMA

Sarah Snook - 'Succession'

MEJOR ACTOR EN SERIE DE DRAMA

Kieran Culkin - 'Succession'

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

Ayo Edebiri - 'The Bear'

MEJOR ACTOR EN SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

Jeremy Allen White - 'The Bear'.

