David Bisbal se adelanta a Mariah Carey y saca sencillo por Navidad

David Bisbal se adelanta a la temporada navideña con el anuncio de su nuevo villancico en español, titulado Todo es posible en Navidad. A través de sus redes sociales, el cantante almeriense compartió la noticia llena de espíritu festivo.

Se trata de un video en el que, vestido de negro, coloca una estrella en la parte superior de un árbol de Navidad blanco, revelando así el título de su próxima canción. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento, el anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya esperan con entusiasmo la llegada de las festividades.

La estrategia de David Bisbal parece seguir el camino de artistas como Mariah Carey, conocida por su éxito navideño All I want for Christmas is you, uno de los temas más escuchados cada diciembre. Bisbal, con Todo es posible en Navidad, busca también posicionarse como una figura clave en la música navideña en español.

Este no es el primer villancico del artista; en el pasado, colaboró con Coca-Cola en otro tema navideño. Además del anuncio de su nuevo sencillo, Bisbal aprovechó para agradecer su nominación a los Grammy Latinos, donde compite en la categoría de Mejor Canción Pop junto a Carlos Rivera por su tema Ahora, destacando la importancia de la balada en sus carreras musicales.

