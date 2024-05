David Bisbal en concierto: "Yo amo a Ecuador"

Fue un viaje en tren. Cada canción fue una estación llena de nostalgia, y los pasajeros fueron todos sus fans. El conductor de este expreso es David Bisbal. El artista español revisita sus 20 años de carrera con fotos, videos y canciones.

Su estilo, tal y como empezó en 'Operación Triunfo', se mantiene intacto: sus rizos, su ánimo y sus volteretas. David ha crecido, tiene 44 años, pero sigue siendo el mismo muchacho que saltó a la fama en un reality show.

El encuentro con sus fanáticos guayaquileños se dio en el Palacio de Cristal. La tarima, con cuatro pantallas, mostró en todo momento visuales coloridos acordes a cada canción.

'Me siento vivo' es el disco que promociona actualmente, el noveno de su carrera. En sus primeras palabras a los ecuatorianos, les expresó que espera no tardar tanto para volver. "Que no haya tanto espacio entre concierto y concierto. Son 12 años desde la última vez que estuve aquí", dijo.

Salió vestido con un traje sastre rojo, lo cual jamás fue un impedimento para su agilidad. Por eso, en la primera oportunidad que tuvo, se agachó a tomar la bandera de Ecuador que le habían lanzado al escenario.

David Bisbal durante su concierto en Guayaquil. ALEJANDRO PUGA/EXPRESO

Con la tricolor colgada al cuello, bailó, y hacía juego con su atuendo. Luego, como todo un caballero, la devolvió a quien se la había lanzado.

"Yo amo Ecuador", dijo fuerte y claro, provocando los gritos de todos los presentes.

'Ajedrez', 'Quién me iba a decir', y 'Torre de Babel' fueron de las primeras que cantó. Pero su popurrí de colaboraciones destacó: 'Vuelve, vuelve', 'Si tú la quieres', 'Perdón' y 'A partir de hoy' pusieron a todos los presentes a gritar de alegría.

El show de 90 minutos fue ordenado y cada localidad estaba numerada.

Aunque cayó una pequeña garúa, esta no espantó a los bisbaleros. Esperar 12 años valió la pena.

La parada final fue en sus clásicos. 'Bulería' y 'Ave María' dejaron a David Bisbal contento. Sus fans cantaron tan fuerte que supo que el viaje de tantos años valió la pena.

