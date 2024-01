El 2023 quedó en el pasado, pero la música hace posible que viajemos en el tiempo sin problemas. Y más si una de tus canciones fue una de las más virales y famosas de los últimos meses. Esto ocurrió con Lollipop de Darell. Este sencillo, perteneciente a su último disco, cerró el año en el puesto 3 de la lista de lo más viral de TikTok, con más de un millón de videos usando la canción.

Esto no es novedad para el puertorriqueño. En 2020 colaboró en el megahit 4k, que llegó a todos los rankings e impulsó las carreras de influencers como el mexicano Kunno.

Andy Rivera revive a Tranzas en pop urbano Leer más

Ahora que llegó enero del 2024, las cosas están más en calma para el artista. Se encuentra de vacaciones, pero sus canciones siguen consiguiendo números impresionantes y dejando la estela de añoranza del año que pasó. En esta conversación que con EXPRESIONES, el exponente de 33 años repasa lo que le dejaron estos últimos días.

A finales de noviembre fue parte de un festival en Bogotá. ¿Qué significa para usted reunirse con tantos colegas?

Yo entiendo que muchas personas crean que hay competencia en esto, pero por lo menos yo los veo como amigos, colegas. Respeto su trabajo y cada esfuerzo que hagan es inspiración para mí. No importan las posiciones, todos merecemos el mismo respeto. Yo aprovecho estos momentos para compartir y a la mayoría yo los quiero. Yo voy a disfrutar mi performance y así veo los eventos.

Las colaboraciones son habituales en el reguetón. ¿Cree que los artistas del género le enseñaron a la industria a ser más colaborativa?

Yo no voy a menospreciar a ningún género, pero ahora el reguetón tiene un nivel que nos hace sentir orgullosos. Creo que le pasa a mi isla entera. Estamos en un muy buen momento. Yo soy un chamaco al que le gusta meterse a todos los retos. Puedo hacer balada, pop. Y a las personas de estos géneros les agradezco que nos inviten, porque también es una oportunidad de llegar más lejos, aunque estemos ya nosotros posicionados. Quién tenga más popularidad, no importa, va más de respeto. Valorar la música es lo que importa.

¿En qué se fija para hacer una colaboración?

RBD presenta su nuevo documental en la plataforma de Televisa Leer más

Que se dé todo en buena vibra. No es hacer una colaboración solo por hacerla, sino establecer un lazo de amistad. Y eso vale más que si la canción tiene éxito, incluso. Así lo veo yo, no sé los demás artistas.

Más del género

Medellín se ha vuelto la capital del reguetón. ¿Qué piensan sobre esto sus coterráneos?

Nosotros no nos estamos peleando nada. Medellín es la capital del reguetón. Ahora mismo hay fervor por el género. Nosotros estamos agradecidos con Colombia por completo. En la radio de Medellín suenan tanto nuestras canciones. Estamos orgullosos por todo lo que pasa y de todas las estrellas que han nacido aquí. Los pilares del género como Tego Calderón, Wisin y Yandel, Nicky Jam tenían el sueño de que esto sea mundial.

Ahora que se retira Daddy Yankee, ¿se lo extrañará?

No hay quien pueda reemplazarlo. Daddy Yankee es Daddy Yankee. Él no se va a retirar, porque él siempre va a estar en su sitial. Y creo que en algún momento nos va a sorprender con alguna canción. Su talento es para toda la vida.

¿Hay espacio para la inteligencia artificial en el género?

Yo no he pasado por eso. Sé que a otros compañeros ya les hicieron canciones. No tengo mucho que opinar, no tengo mucho conocimiento. La gente le está dando mucha importancia y uno nunca sabe si esto nos funcione en el futuro.

¿Qué está pasando con su carrera de compositor?

Estoy trabajando con mucha gente nueva, están pasando cositas. Yo de chamaco era un soñador y soñaba con ser artista, aprendí del negocio desde todos lados. Yo amo ser cantante, pero me gusta más hacer canciones para otros en cualquier género. Eso está comprobado. Pronto verán qué pasará con otros colegas.

Para usted, ¿a qué artista sería un sueño componerle un tema?

Escribirle a Juan Luis Guerra o Romeo Santos. De mi género ya he grabado con todos.

¿Qué significa este logro para usted?

Es más que un sueño. Tengo una de las canciones más importantes del género urbano como Te boté, en la original y el remix.

Conciertos en Ecuador: La guía 2024 Leer más

Todos para la discoteca

Everybody go to the discotek es su grito de guerra. Usó esa frase, que repite en varias de sus canciones, para titular su más reciente álbum.Aquí brilla el perreo, que tiene sus orígenes en la vieja escuela del reguetón y el trap, en combinación con diversos ritmos como bachata, dembow y funk brasileño, creando una experiencia musical única.

Y Darell es la mente maestra detrás de este trabajo, que contiene el tema Lollipop.

“Lollipop es un aperitivo para lo que se viene. Es una canción sexy y la gente tiene mucho más que escuchar de mí. Es especial para mí, es solo mía. Mezclé merengue, bachata y reguetón. Tiene sensualidad y agresividad”, expresa.

Darell asegura que los fanáticos piden mucho y que siempre hay que complacerlos.