Danny Ocean, por Venezuela: “Señores de las Fuerzas Armadas, los necesitamos”

Cuando se ama al propio terruño, es difícil permanecer callado. Es por eso que varios artistas venezolanos han alzado su voz de protesta para cuestionar lo que consideran un “fraude electoral”, con el que, el pasado 28 de julio, Nicolás Maduro fue declarado nuevamente presidente de Venezuela por seis años más.

Ricardo Montaner, Lasso, Nacho, Lele Pons, Residente y Joaquina, entre otros, dejaron sus mensajes en redes sociales. También lo hizo Danny Ocean, quien, como muchos de sus compatriotas, dejó su tierra a causa de las dificultades políticas y sociales. Él aseguró que, aunque lo intentó de todas las maneras, estando “lejos del mundo” quiso ejercer su voto, “pero con la cantidad de trabas no me dejaron”.

Danny Ocean eleva un mensaje a las Fuerzas Armadas y Policía de Venezuela

El 30 de julio, cuando su país sigue convulsionado, el reguetonero de 32 años hizo un llamado angustioso “a los familiares, esposas, madres, hijas e hijos que escuchan mi música y tienen a alguien en las Fuerzas Armadas o Policía”, para que les digan, “por favor, que estamos cansados de represión, de muertes y de violencia. Comuníquenles el dolor que vivimos todos".

Y continúa: "Ocho millones de familias rotas y si esto sigue así van a ser otras millones de familias más que se van a romper. Por favor, les ruego que hablen con sus familiares. Por favor, que escuchen al pueblo. No queremos más venezolanos muertos, no queremos sumar más nombres a una lista hecha por nosotros mismos. Ya demasiado daño nos hemos hecho”. El video en su cuenta de Instagram superó los 281.000 likes en 18 horas.

El pasado viernes 26 de julio, a dos días de las elecciones, Danny Ocean lanzó el videoclip Escala en Panamá. En él narra las difíciles experiencias que atraviesan algunos de sus compatriotas durante el proceso de regreso a Venezuela.

El tema forma parte de Venequia, su reciente EP dedicado a su patria. A través de siete canciones, incluida una versión acústica de Me rehúso, se hace eco del sentir de millones de venezolanos que residen dentro y fuera del país.

“Si no hubiese emigrado, yo no hubiese compuesto Me rehúso. Mi mayor fuente de inspiración siempre ha sido Venezuela y ese anhelo de querer volver, de estar con tu familia”, dijo al respecto a la publicación Rolling Stone en Español.

