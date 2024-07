Elecciones en Venezuela | El fraude quedó demostrado

El régimen autoritario de Nicolás Maduro está cercado: el fraude electoral con el que pretendía atornillarse cinco años más en el poder ha quedado demostrado más allá de toda duda razonable, el pueblo venezolano se ha movilizado en lo que parece ser su batalla decisiva y la autoridad moral de los líderes de la oposición, María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, es hoy incuestionable. La única alternativa que le queda a la dictadura es radicalizarse y abrazar abiertamente el totalitarismo, lo cual implica la aniquilación del enemigo, su desaparición física mediante métodos expeditivos (asesinato o cárcel) y el control de la población por el terror. O eso, o se cae.

Lo de María Corina Machado es un logro extraordinario. Se preparó (y preparó a los suyos) no sólo para ganar una elección, que la sabía ganada desde el día en que la dictadura la descalificó como candidata con argumentos espurios, sino para demostrar el fraude. Porque era imposible imaginar que no lo hubiera, que Maduro simplemente aceptara el resultado electoral y entregara el poder sin más. Estaba claro que el fraude se produciría, ¿pero en qué momento? No en las mesas de votación, sino en una etapa más avanzada del proceso, cuando las actas son transmitidas al centro de cómputo del embustero Consejo Nacional Electoral, que hace con ellas lo que le da la gana. La estrategia consistía, entonces, en apropiarse de esa información en su lugar de origen y custodiarla como un tesoro. “Sabíamos que iban a inventar todo tipo de trampa y por eso construimos una red ciudadana durante meses y meses”, dijo ayer Machado ante una multitud reunida en Caracas para escucharla.

Manifestantes se enfrentan a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por los resultados de las elecciones presidenciales este lunes, en Caracas (Venezuela). EFE

Fue un despliegue ejemplar de organización, disciplina y compromiso ciudadano lo que permitió a María Corina Machado alzarse con (hasta ayer al mediodía) el 84 por ciento de las actas, practicar el escrutinio que el CNE omitió y subir toda esa información a internet para que la pudiera comprobar el mundo entero. Si la noche del domingo, después de celebrar su fraudulenta victoria, Nicolás Maduro durmió “como un niño recién nacido” (así dijo al empezar el discurso de su prematura ceremonia de investidura que tuvo lugar el lunes a primeras horas de la tarde), Machado y su equipo no durmieron: estaban contando votos. A las siete de la noche de ese lunes ya se hallaban en capacidad de anunciar el resultado: la victoria era de González sobre Maduro en una proporción de 70 a 30. Lo dicen las propias actas oficiales emitidas por las mesas del CNE.

Desenmascarado el fraude, al régimen no le queda sino refugiarse en la amenaza. “Terrorismo”, “incitación a la aniquilación”, “incitación al odio”... Los delitos que el fiscal Tarek William Saab pretende imputar a los inconformes son delirantes. Lo anunció en una declaración televisada en la que se dirigió a la nación con el tono intimidatorio de un sargento. También el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, habló para denunciar “un golpe de Estado fraguado por la derecha fascista” y organizado en el imperio. Mientras tanto, la Asamblea aprobaba, por iniciativa de su presidente, Jorge Rodríguez, un exhorto para encarcelar a Machado y González. ¿Tendrá Maduro el coraje de dar esa orden?

Extremadamente cuidadosa, estratégica hasta en el menor de sus gestos a pesar del desborde de pasiones que encarna su figura, María Corina Machado tiende una mano a “los ciudadanos militares” y les invita a “defender la soberanía popular”. Y se desmarca de cualquier exceso de violencia que pudiera darse en alguna de las manifestaciones espontáneas que ya surgen en toda Venezuela, convocando a las familias venezolanas, (“con nuestros hijos y nuestros ancianos”, subraya) exclusivamente a “asambleas ciudadanas” en lugares y horas señaladas. De su actitud pacifista y conciliadora, pero inflexible, proviene también su autoridad moral. El enfrentamiento queda así claramente definido entre los partidarios de la verdad y los de la violencia.

Fraude hasta en el diseño

El Departamento de Observación Electoral de la OEA dio su veredicto: el informe de 23 páginas que publicó ayer habla de “ilegalidades, vicios y malas prácticas” que van desde la etapa preelectoral hasta la proclamación de resultados sin respaldo documental. La descalificación de candidatos, la exclusión de millones de potenciales votantes del padrón, hasta el diseño de la papeleta es fraudulento.

