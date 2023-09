Danilo Rosero: "Los huevos fritos pegan con todo"

Parece que el tiempo no pasa por el cantante y empresario guayaquileño Danilo Rosero (44). Siempre ha sido de trato amable y se mantiene muy delgado. Su ‘vicio’ es el cigarrillo. Confiesa que fuma por ansiedad, aunque menos que antes. Ahora prefiere el cigarrillo electrónico.

Úrsula e Isaac: Un mensaje que dejó más dudas Leer más

Es el propietario del canal digital Armonía TV (YouTube), cuya programación es variada, y está al frente del espacio 'Huevos fritos' que se inició hace 5 años en la radio La prensa, luego siguió en Hit y Centro. Sus primeros compañeros fueron Efraín Ruales, Daniel Zeas y Juan Carlos Román.

Hace dos años está en la TV digital, se mantiene Daniel y se unió Xavier Pimentel. Alejado de la polémica, está enamorado de Paola Andrade y prepara un concierto para el próximo mes.

¿Usted es come años?

Creo que ayuda ser positivo, no estresarse, trabajar en lo que nos gusta. La música también influye, practicar deporte, aunque a veces fallo en la alimentación, como mucho. Mi metabolismo es raro, si no voy al gimnasio me adelgazo. Hace poco me fracturé el dedo meñique de la mano izquierda jugando fútbol. Por ello dejé de ir al gimnasio.

Michael Pantaleón: "No me considero reguetonero" Leer más

Muchos creen que la música ya es historia en su vida.

Jamás la dejaré. Sin ella no podría vivir, sigo haciendo presentaciones pero ahora estoy metido en cuerpo y alma en el canal, dedicado a hacer contenido. No ha sido fácil porque antes no le paraban bola a lo digital. La vida de músicos es una vida de compromisos, viajes... Cuando asumo algo, lo hago al cien por ciento. El canal me necesita, aunque va caminando poco a poco, ya puedo delegar.

Generalmente el artista es bohemio, su vida empieza en la noche y los números son un dolor de cabeza.

(Risas). No soy una persona desorganizada, al horario me acostumbré rápido, aunque mi trabajo musical era en las noches, mi cerebro funcionaba mejor en las madrugadas, en las mañanas descansaba. No me levanto tarde ni duermo mucho, con 4 o 5 horas estoy bien.

¿No es como Marián Sabaté que duerme hasta el mediodía?

(Risas) No conozco la rutina de ella, pero no puedo dormir hasta tarde. Ahora mis actividades empiezan muy temprano.

Antes le manejaban su carrera, ahora usted es el que maneja los hilos...

Antes tenía gente que se encargaba de mi carrera musical, me tocó aprender. Soy serio, no estoy metido en polémica. A muchos les gusta eso, no es mi caso. Lo que he sembrando, me ha rendido frutos. Hay gente con talento y soy de esas personas que da la mano para que tengan su programa o un pódcasts con el que aporten a la sociedad. Ya tengo listo el estudio, lo estoy equipando. También a mediados de septiembre se estrenará Encamados con dos influencers y actores Cachafa y Diego Murtinho.

Lee también: Alejandra Jaramillo y Beta Mejía confirman su romance con un beso

¿Qué caracteriza a Huevos fritos?

Somos auténticos, no tenemos un guion. Somos tres amigos, que conocemos nuestras vidas. Nos molestamos sin faltarnos el respeto. Nos apoyamos, respetamos la trayectoria de cada uno. Si todo sale como se espera volverá Juan Carlos Román, quien se ausentó por el reality 'Soy el mejor'.

Tenemos amigos de la casa como Andrés Pellacini y Diego Spotorno. Generalmente manejamos temas atemporales, los invitados se vuelven parte del panel. Preparamos el programa de aniversario, son dos años. Invitaremos a las personas que más nos ven, ahora queremos que nos vean en vivo. En 2022 estuvimos nominados como mejores conductores digitales en los premios ITV.

Danna Paola anuncia gira sudamericana, Ecuador no fue incluido Leer más

¿A quién volvería invitar y a quién no?

En el espacio hay un ambiente súper chévere. A Andrés Pellacini lo quiero mucho, pero es un personaje polémico, en YouTube tiene muchas restricciones, hay que cuidar la comunicación a pesar de que sea digital. Es auténtico, dice lo que piensa, pero no hay cómo controlarlo. No quiero decir que no lo volvería a invitar, también es uno de los mejores invitados, así como La Flaca Guerrero.

¿Por qué Carolina Jaume no ha sido invitada, es la madre de la hija del panelista Xavier Pimentel?

Nunca ha ido, es mejor no mezclar lo personal. Tal vez sería un programa incómodo para ambos. Prefiero que la gente nos siga viendo como un espacio divertido, ameno, sin temas controversiales. Nuestro público siempre comenta. Tratamos de que se sienta como un grupo que se reúne en casa para hablar de tópicos variados y que se mata de risa.

Luis Miguel y Bad Bunny: los artistas latinos que más facturan Leer más

¿También sería incómodo para la novia de Xavier, porque Carolina podría soltar alguna imprudencia?

Xavier está feliz y tranquilo, mantiene una linda relación con su novia, Marianela, quien lo apoya en todo. Nuestra idea es divertirnos y no hacer sentir mal a nadie.

Los 44 años son una edad para formar un hogar. ¿Ya se decidió?

A mi edad ya pienso en formar una familia, en establecernos. Existen 16 años de diferencia con Paola de 28 años, hemos conversado, no hay apuros, pero pasamos mucho tiempo juntos. Vamos para algo más serio. Tiene una hermana gemela (Gabriela), es coach e influencer.

Nosotros nos conocimos por amigos en común. Mi cuñada fue novia de un buen amigo. Nuestra relación se dio luego de tres años de conocernos. El 5 de septiembre fue su cumpleaños. El plan previsto es cenar con ella y compartir con amigos un rato lindo. Seguramente le cocinaré algo, porque me encanta.

¿Qué le cocinará, huevos fritos?

(Risas) No, pero los huevos fritos pegan con todo.

¿Por eso le puso ese nombre al programa?

Surgió de una conversación con Efraín Ruales, nosotros jugábamos PlayStation en mi casa. Un día conversando nació la idea de hacer un programa de radio. Entonces había muchos espacios con mujeres panelistas. Así como ellas dan sus puntos de vista de lo que no les gusta de nosotros, nosotros damos el nuestro. Como somos hombres, todos tenemos hue... (risas). Veíamos una producción mexicana llamada 'Miembros al aire'.

¿Qué le cocina a ella, que no sean huevos fritos?

Le encanta lomo con risotto, yo preparo mucha comida criolla, seco, ceviche... Aprendí en Estados Unidos, donde viví solo diez años. Si no aprendía al día siguiente quebraba. La chica (Aracelly) que trabaja en la casa de mis padres, me daba las indicaciones para preparar mi comida.

Lee también: Morat presenta sorpresivamente 'Feo', su nueva canción

¿Los huevos solo le gustan fritos?

(Risas) Siempre fritos en el desayuno, en el almuerzo... Más que la tortilla o el huevo duro. Los acompaño con arroz, con moros, con una rica carne apanada, bistec, también remojo el pan con la yema. Por ello la prefiero aguada.

Su novia tiene una hermana gemela. ¿Alguna vez se confundió de pareja?

No me ha ocurrido, logro diferenciarlas muy bien. Pero la relación de ellas es muy fuerte, tienen una gran conexión. Todos sus proyectos los comparten. Cuando comenzamos a salir, la iba a buscar para ir al cine o a comer, y se subía al carro la hermana también. Entendieron que no podía ser así. Se normalizó la situación (risas).

No tiene planes de dejar la música. Christian Vinueza// EXPRESO

Al inicio de esta entrevista comentó que la música no la dejará nunca. ¿Qué planes o proyectos tiene con relación a esa pasión que es parte de su vida?

Yo empecé con el grupo Támesis, integrado por Roy Maruri, Fabio Govea y Juan Carlos Vergara. Grabamos el tema 'Te extraño' en 1997, me fui de la agrupación para participar en el Festival de la OTI en 1999 y luego me lancé como solista. Tenemos previsto ofrecer un concierto el 26 de octubre en el Teatro Centro de Arte. Se trata de un reencuentro.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!