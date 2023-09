Hace aproximadamente cinco años, Michael Pantaleón vive en Estados Unidos y se ha mantenido alejado de la escena musical. Reaparece con el pop urbano 'Más que tu amigo', compuesto por el quiteño Hugo Armijos y con la producción de Homero Gallardo. Su última gira en Ecuador fue en 2016 con el grupo La Pandilla.

“Es un pop urbano. Estoy incursionando en el género. No me considero reguetonero, hay que estar en esa línea, la respeto, pero no es lo mío. No utilizo términos que se usan en esas canciones. Mi tema es muy limpio, cualquiera lo puede disfrutar, un joven o un adulto”, dice el machaleño y añade que cuando Armijos se enteró que volvía a la música le dijo que tenía una letra para él.

Homero Gallardo le dijo que “tenía la voz para este género. De lo contrario no me habría metido, porque considero que zapatero a tu zapato. Generalmente mi estilo es pop tropical o las baladas, estuve con La Pandilla durante 10 años”, recuerda.

El tema gira en torno a un hombre que está enamorado de una chica, cuya pareja la trata muy mal. “Él la quiere hacer feliz. Los hombres y las mujeres somos mal llevados. Por si acaso no es mi experiencia, solo soy el intérprete”, añade entre risas. El video de 'Más que tu amigo' fue grabado en las playas de la Florida.

Mantiene conversaciones para regresar en octubre o noviembre al país. “Retomar la música me hace feliz, volver a un estudio de grabación, compartir con amigos músicos”.

