En septiembre el programa 'Los Hackers de la farándula' cumple un año al aire. En menos de ese tiempo se han dado dos salidas. En abril fue la de Poncho Quintero y el viernes 1 de septiembre se despidió Reynaldo Vásquez.

Tras la partida del primero de ellos, llegaron Marián Sabaté y Carolina Jaume, quien ahora aparece en las promociones del reality 'Desafío a la fama'. ¿Qué pasa con el Rey? Según lo que cuentan, él no estaba contento con ciertas situaciones, como ser reportero 24/7 y también aspiraba a mejoras. En Ecuavisa alegaron que no generó el contenido esperado.

La presentadora Dora West tomó la palabra para darle la despedida "La experiencia no es una coincidencia", expresó. Durante la emisión de 'Los Hackers' fue obvio que él se sentía incómodo. "Yo soy farándula, vibro con la farándula. Seguiré haciéndola toda mi vida hasta que el cuerpo me dé. No continuaré en 'Los Hackers', pero seguiré. La farándula no es una etiqueta, se trata de un sentimiento", manifestó. Con estas palabras dejó claro que no se marcha por su voluntad y que se lo verá en otra parte. Luego emitieron un reportaje sobre su trayectoria.

Tras bastidores se conoce que entre él y Santiago Castro, después de ser buenos amigos, existía una pésima relación. Santiago lo defendió cuando Adriana Sánchez lo atacó (cuando atravesó problemas conyugales) y dijo que Rey lo apoyó en un mal momento laboral. Pero ahora no se pueden ver ni en pintura. Era notorio que en pantalla ni se miraban ni se tomaban en cuenta. Aquello también se vio en la despedida de Rey.

Las malas lenguas afirman que hubo una manzana de la discordia. Cuando se le pregunta al comunicador, responde que sus conflictos con Santiago son solo “leyendas urbanas”. Además el Rey fue parte del equipo de Santiago en 'Calientitos TV'. Salió de la noche a la mañana, pero no se quedó de brazos cruzados y apareció en un espacio digital llamado 'La Contra', en el cual le iba bastante bien.

Sin embargo, lo cerró. O mejor dicho, se lo hicieron cerrar en el Canal del Cerro. En todo caso, puede volver con 'La Contra'. Así está el mundo como expresa El Rey y agarren palco porque se darán sorpresas. ¿El próximo en irse será Dieter Hoffmann?

Rocío Cedeño de recorrido por Grecia

Rocío Cedeño, expresentadora de noticias de TC, ahora que se retiró de la pantalla disfruta en familia. Recorrió Grecia y entre los principales atractivos que visitó en Atenas están la Acrópolis, el Partenón, el templo de Atenea, algunos museos y el barrio Plaka.

