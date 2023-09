Danny Ocean tiene el dembow (y Guayaquil, las ganas de bailarlo)

El coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil fue el lugar de encuentro entre Danny Ocean y sus seguidores el pasado 31 de agosto. Cientos de personas que se sabían las letras del artista sin equivocarse, sin cansarse y con tenían todo el ánimo, fueron los que sostuvieron la emoción durante su concierto.

Esa entrega y complicidad es la que consigue el artista con su música. Danny no es muy expresivo y evita el contacto con la prensa, pero esa timidez se le va al instante cuando está en el escenario y comienza a actuar con tal cercanía como si estuviera con sus panas de toda la vida.

Los presentes correspondieron esa confianza con más gritos y aplausos. Y aunque quedó demostrado que sus fanáticos son muy entregados, también probaron que no son muy puntuales. El show, que tenía pautado iniciar a las 20:00, empezó una hora tarde por la demora que tuvieron al llegar.

Paralelo al concierto, fuera del coliseo dispusieron unas vallas que imposibilitaron la adecuada circulación del público en su perímetro redondo, causando salir hasta la avenida de las Américas para ingresar.

Funka Fest 2023: Conoce aquí el line-up oficial Leer más

Danny Ocean en el Coliseo Voltarie Paladines Polo. Alex Lima// EXPRESO

El Tour 2023 ha recorrido varias ciudades desde enero de este año, y aunque ha visitado Sudamérica por festivales, para Danny esta fecha en Guayaquil es la primera de su gira por esta parte del mundo.

Un fuerte “hola” sonó y la silueta del cantante venezolano se posó sobre el escenario del coliseo. Todas las luces eran verdes, por lo que todo el ambiente puso de un tono esmeralda muy intenso, propicio para involucrarse de lleno con los temas que fue coreando. Automáticamente, las personas de todas las localidades sacaron su teléfono celular y grabaron al artista en su intervención.

El primer tema en sonar fue Dembow, el mismo que marcó la energía durante todo el evento, puesto que, sea cerca o lejos del escenario, todos bailaron. Los más emocionados fueron los que estaban cerca de la larga pasarela de Danny, en donde pasó la mayor parte del tiempo. Desde allí, también aprovechó para tomar los celulares de sus fans y hacerse fotos y videos.

El show tuvo una duración de una hora con quince minutos. Aquí el también compositor repasa sus super hits y los temas más importantes de sus dos discos, 54+1 y @dannocean. Aunque no se llenó del todo el recinto, las voces y la entrega de los presentes fueron suficientes para que Danny Ocean dejara todo en el escenario. Fueron 18 temas los que interpretó, siendo Babylon girl, Volare y Me rehúso las que más emoción despertaron.

“¡Estamos activos Guayaquil”, repitió varias veces reafirmando la entrega de los presentes, que disfrutaron y bailaron, con cerveza en mano, el dembow romántico de Danny.

Algo particular en su puesta en escena fue la lluvia de burbujas durante la canción Veneno, así como la intervención de sus músicos con sus respectivos solos. Aunque el espectáculo hizo gala de buenos visuales y una puesta de escena atractiva con juego de luces y rayos láser, sus fanáticos no se fijan tanto en eso. “Danny no necesita ni de bailarines ni de una gran puesta en escena para transmitirte la energía del show”, comentó Samantha Santillán.

Antes de cantar Volare, uno de sus temas más conocidos, hace un pequeño cambio de vestuario por el calor de la ciudad, quitándose la camiseta de béisbol y vistiendo una más fresca, siempre manteniendo el color negro. Así llegó Mónaco y Brisas. Esta última fue un encore sorpresivo. Una canción que no cantó, pero que estuvo sonando en playback y con efectos de DJ, puesto que lo que intenta hacer es poner el toque discotequero a la sesión en vivo, con muchas proyecciones y juegos de luces. A la par, en la pantalla gigante se veía un video en vivo de lo que pasaba en el camerino, en donde el cantante y sus músicos bebían agua y se reponían para continuar con el concierto.

Con esto, los presentes ya sabían que estaban por venir los temas más famosos. Estos son Fuera de mercado y Me rehúso. La primera tiene un mensaje de dejar todo lo malo atrás y enfrentarlo todo por amor, mientras que la segunda fue el tema que lanzó su carrera, y además se la dedicó a todos aquellos que han tenido un amor a distancia, así como a sus compatriotas venezolanos en Ecuador.

El artista se despidió de Ecuador agradeciendo su cariño y recordándoles que lo dejaron ser feliz una vez más.

Florencia Bertotti confirma tercera fecha en Ecuador Leer más

Fans de Danny Ocean. Alex Lima// EXPRESO

Un club de babylons

Aunque el show de Danny Ocean estaba programado para las 20:00, un grupo de fans llegó mucho más temprano.

Se trata del club The Babylon Club EC, quienes desde las 15:00 estuvieron en el coliseo Voltaire Paladines Polo por una razón especial.

Sus integrantes fueron invitadas a la prueba del sonido del artista, en donde pudieron verlo ensayar y ser parte de los pormenores del show antes del evento. Además de comer pizza junto a Danny.

El grupo se creó en el 2019 y tiene sedes en varias ciudades del mundo, explicó Yoli Franco, presidente del club de fans.

Luego del concierto fueron parte del meet and greet con el artista, se tomaron fotos, conversaron y le hicieron varios regalos. La más especial fue la bandera de Ecuador con mensajes de cariño. Ocean aprovechó para hacerse una foto.