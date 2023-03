El tiempo se fue volando. Danilo Parra (hijo del fallecido músico Pepe Parra), quien vive en Miami, celebra 20 años de carrera musical. Por ello visita su país con el nuevo tema 'Me llevarás contigo' y para hacer una gira. Volverá a Estados Unidos a finales de abril. Allá vive con su esposa Malena Rigó y sus hijos Danilo Adrián y Nina. “Siempre vengo unas 7 veces en el año, pero no siempre llego a Guayaquil”, dice el cantante.

Veinte años es un tiempo considerable, sobre todo para un artista nacional.

Es un reto y un objetivo logrado. Hay artistas que apenas llegan a una canción y se rinden en el camino porque es una carrera dura, cada vez más cara y competitiva. He gozado lo que amo hacer, es un momento para agradecer.

Los pro y los contra en estas dos décadas...

Los pro, vivir de lo que se ama y tener un público fiel y los contra, sigo siendo un artista independiente porque no hay una disquera que represente a los ecuatorianos. La sigo luchando como el primer día. A estas alturas de mi vida mantengo el sueño de componer y producir para otra gente. Me siento atado a Estados Unidos porque mis hijos estudian allá. También están mis otros hermanos, Adriana y José Daniel. Lo más complicado fue cuando mi padre se enfermó. Debí venir una temporada a Ecuador. Cuando saqué mis primeras canciones, como Preciosa, ya vivía en Estados Unidos, pero pasaba más tiempo en Guayaquil.

En su nuevo material incursiona en el vallenato.

La canción es mía, la grabamos en Valledupar, Colombia, y el video en Miami. De este último estuvo a cargo mi esposa, Malena. Hasta que se dio grabar un vallenato, pero sin dejar mi esencia latin pop, también hay una mezcla de bachata y salsa. Es la historia de esos amores que aunque terminan los llevamos en nuestro corazón.

¿Cómo celebra este aniversario?

Con una gira por el país. Agradecer a Dios y a todos, porque nos han permitido llegar. Hay gente que sueña y nunca ha podido grabar un demo. Cómo no agradecer.

¿Seguramente alguna vez quiso tirar la toalla?

Muchas veces por no decir demasiadas. No hay respaldo, vemos injusticias. Solo por ser ecuatorianos debemos ganar menos que el extranjero.

Casi siempre ha estado en la teletón navideña, pero en la más reciente no estuvo.

Me llamaron para invitarme, pero me dijeron que pague todo. Me pareció una falta de respeto. Otras veces me han invitado con las herramientas para dar un show como se debe. Agradecí, pero no acepté. Preferí ir a un evento en Nueva York. Me hubiera encantado contribuir con mi talento, pero mi propia gente no lo valora. Ahora permaneceré hasta fines de abril, incluso trataré de viajar a Colombia.

Muchos artistas con menos trayectoria deciden participar en certámenes como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, usted no lo ha hecho.

Creo que todos han tenido una buena participación, pero considero que muchos de los jueces son injustos, además incluyen a un jurado que no se sabe quién es, se trata de un voto secreto. Aquello me parece una majadería. Creo que a concursar no iría, nunca me han gustado los concursos, no porque tengo miedo, solo iría a cantar, a exponer lo que hecho durante estos 20 años.

Usted es amigo de Martín Galarza, ¿está invitado a su boda religiosa con Gissela Flores en Cuenca?

Me invitaron, estaré con mi esposa para darles un abrazo a los dos. Además Cuenca es una ciudad hermosa. Me casé el civil dos veces, en Miami y París. No nos hemos casado con Malena eclesiásticamente porque no somos muy religiosos.

¿Haría un enlace eclesiástico como el que organiza su colega, transmitirlo en una plataforma en la que hay que cancelar 10 dólares para tener acceso?

Una boda grande sí, trasmitirla tal vez. En las redes sociales dije que no iba a pagar porque estaba invitado. Me dio risa leer que cuestionó algo que pusieron en la red de este diario. Ustedes siempre nos han apoyado. Martín es novedoso, innovador, trabaja mucho.