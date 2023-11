Daniel Noboa: 36 años no son nada...

Los jueves son días importantes en la vida del presidente de la República, Daniel Noboa Azin. El pasado jueves 23 de noviembre asumió el poder y el jueves 30, celebrará su primer cumpleaños como el jefe de Estado más joven. Llega a los 36.

Hace un año, su esposa Lavinia de Noboa, madre del pequeño Alvarito, comentó en las redes sociales que en esa ocasión el festejo familiar y con amigos iba a ser en Olón. Ahora, en otro escenario, no faltarán las felicitaciones, regalos y un rico pastel.

2023, el año del conejo

De acuerdo al horóscopo chino, el 2023 es el año del conejo del agua y es el cuarto en el ciclo de los 12 animales que existen. Se inició el 22 de enero y culminará el 9 de febrero de 2024. Los años del conejo son 2023, 2011, 1999, 1987 (cuando nació Daniel Noboa), 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, etc.

Suelen ser de mente rápida, ingeniosos y vigilantes, además amables, pacientes y responsables. También destacan por su elegancia, gentileza y por ser hábiles y rápidos en diversas actividades. Pueden brillar en rubros médicos, policiales, judiciales y en la política, así como en la religión y educación

Figura de cartón. Archivo

Humanizó su marca

Según Carlos Ibáñez Arosemena, estratega en Comunicación, Daniel Noboa es “un hombre de empresas y negocios con un semblante serio, de pocas palabras y precisas, que trasladó su faceta humana a las redes sociales con estrategia y creatividad, logrando conectar con el electorado joven”.

Agrega que su “campaña en redes sociales, como Instagram y TikTok, se centró en proyectar cercanía. Humanizó su marca al presentar la faceta personal: esposo, padre, aficionado al ejercicio físico, la guitarra y a su música preferida, para lo que se creó un playlist en Spotify. Además, hizo eco de su figura de cartón y la frase ‘se armó el despelote’, y generó viralidad”.

Considera el experto que “las propuestas de la campaña fueron comunicadas con bastante coherencia en sus plataformas digitales, acorde con su imagen de joven político y empresario seguro de tener las soluciones para un mejor país.

La figura de cartón del candidato que se volvió viral en redes sociales sobrepasó las expectativas. Un respaldo clave fue que muchas de sus seguidoras, al llevarse las figuras de cartón a sus casas, se convirtieron en protagonistas de la campaña en sus propias redes sociales. En toda estrategia de marketing, comprender a fondo al público o grupo objetivo es esencial”.

Con su esposa, Lavinia y sus hijos, Luisa y Álvaro. Archivo

“Con él no hay medias tintas”

La astróloga Rosi González dice que Daniel Noboa (nacido el 30 de noviembre de 1987) con el Sol en Sagitario, signo de fuego y predominio de este elemento en su mapa natal, “tiene una gran fortaleza interior para enfrentarse a los múltiples desafíos que la vida le presenta.

Su espíritu necesita de grandes retos y conquistas, por lo que es un hombre de batallas, las mismas que complementa con las estrategias de Mercurio, Marte y Plutón en el signo de Escorpio. Hay gran fuerza de este signo, lo que le aporta intuición y sensibilidad para reconocer a sus amigos o enemigos, recubriéndose de una coraza ante ellos para no expresar su vulnerabilidad porque lo que menos quiere es demostrar debilidad.

Para él no hay medias tintas, sus decisiones pueden ser firmes y determinantes, y no hay que enfrentarlo, porque al igual que en la leyenda de la medusa, puede dejar paralizados a muchos con una mirada fría y fulminante. El viaje más valiente en su vida es ‘hacia adentro’, hacia su mundo desconocido, para que pueda estar consciente de sus sombras, las que muchas veces serán proyectadas en otros".

Carta astral. EXPRESO

Le leyeron el tarot

La especialista en Psicoastrología y Feng Shui, Milly Ordóñez, le leyó el tarot al nuevo mandatario del Ecuador y comentó: “Desde el debate le aspecta la carta del juicio. Esta simboliza la intención que lleva en su ADN. Representa el reinventarse, el cambio de paradigma, el despertar espiritual, el resurgir de sus propias cenizas, la madurez, el entusiasmo y la claridad de ideas. Como sagitariano, es aventurero, optimista y sincero.

Estas cualidades son su fuente de fortaleza. Mis cartas también me indican que le sugiera que en el camino que lleva van a aparecer tentaciones en las que se pueden caer, personas interesadas que se aprovechen de la situación. Le aconsejo mostrarse humilde y educado ante las personas, ya que goza de gran virtud, aunque la pierde en muchas ocasiones, cautela con la prepotencia. La fuerza y el mundo es una combinación del tarot, nos indica el comienzo de un ciclo donde los deseos que tanto se ansían conseguir van a estar al alcance de la mano del presidente”.

Además, Milly dijo: “Su sello son la resiliencia, el impulso o voluntad, su ADN en relaciones familiares, pareja y por la misión en su recorrido por la tierra, las señales cósmicas y lo que indica mi tarot reflejan felicidad, satisfacción, vitalidad, confianza en sí mismo y éxito en cada semilla de ideas. El sol es su ADN interior, representa el aquí y ahora, felicidad material, matrimonio afortunado y crecimiento. Dar espacio para crecer y perseguir sus propias pasiones. La actividad física puede ser beneficiosa. Priorice la meditación y ejercicios de respiración. Contrólese, ya que el estrés puede afectar su salud, sobre todo en la espalda, la columna vertebral. Hay dolencias en los pies, manos y tobillos”.

Lo que opinan los expertos en moda

"Su look refleja respeto, teniendo en cuenta que es la máxima autoridad del país. Sí me gustaría verlo con cortes y colores más actualizados, porque no todo es negro, azul o gris, obviamente sin perder la elegancia y el respeto que lo caracterizan”.

Bryan Bartolomé

“Acierta con su vestuario como presidente del país. Luego de la salida de Guillermo Lasso, el candidato ganador ha decidido continuar con los trajes oscuros, corbatas brillantes de seda natural y el ajuste correcto. Respecto a su cabello, debería refrescar un poco el estilo de su corte para poder transmitir un mensaje serio pero vanguardista. Sus pulseras lamentablemente están un poco fuera de lugar, ya que existen códigos y normas en el vestuario formal. Sin embargo marcan su posición juvenil”.

Julio Medina

“En el camino a la presidencia de Daniel Noboa se vieron perfiles muy marcados. Una apariencia más relajada y más cercana con el pueblo, usando jeans y camisetas, es decir prendas cómodas. Estaba en campaña, pero fue una manera inteligente de tener cercanía y empatía por la forma de vestir. En la posesión se vio a un jefe de Estado con una corbata con nudo Windsor en color gris. Un tono importante, nada es al azar, ya que transmite paz y tranquilidad, lleva al consenso y equilibrio.

A veces lo hemos visto de rojo, el cual se usa para llamar la atención y tiene un grado de importancia con respecto a la autoridad, también lleva corbatas azules con el mismo nudo Windsor, que da la sensación de alguien respetable y confiable. Todo es pensado para generar este tipo de emociones".

Álex Franco

Prefiere el azul. Ángelo Chamba // EXPRESO

