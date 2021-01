Daddy Yankee sigue siendo el gran jefe

Él es el rey del reguetón. Si alguna persona de habla no hispana se sabe una canción de este género, casi sin dudarlo sería La Gasolina o Despacito. dos súper éxitos que tienen un mismo intérprete. Y lo más potente aún, con 15 años de diferencia.

El rapero puertorriqueño tiene más de un cuarto de siglo en la escena musical, donde empezó en su ‘barrio fino’ llamado Río Piedras, una conflictiva zona anexionada a la capital, San Juan de Puerto Rico.

Daddy Yankee nuevamente ha hecho historia. Recientemente la revista Billboard publicó un artículo resaltando que es el artista con más top 10 en la lista de Latin Airplay desde sus inicios en 1994.

La estrella boricua rompió el empate que tenía con el español Enrique Iglesias después de que publicara el tema De vuelta pa’ la vuelta, junto a Marc Anthony. Este tema ingresó al número 8 en la lista el pasado 16 de enero.

Yankee ostenta 41 top 10 en Latin Airplay. Veintidós temas llegaron al puesto uno, incluido Despacito con Luis Fonsi y Justin Bieber, que pasó un total de 19 semanas en la cima.

Este año lo ha empezado de la mejor manera y, aunque lleguen nuevos intérpretes, el único que manda en el barrio es el Cangri.

El único que cobra un millón

El Big Boss es el artista de reguetón que más cobra por su espectáculo en vivo. Según datos de medios internacionales, él ha llegado a cobrar hasta 1 millón de dólares por una presentación y su fortuna podría llegar a los 40 millones de dólares. Es que sin duda, todo su repertorio está lleno de éxitos. En su última visita a Ecuador, Yankee cantó en Machala en 2018. Fue un show por las festividades de la ciudad. Según el alcalde Carlos Falquez la presentación tuvo un costo de 650 mil dólares.

La corona llega en modo de canción

Daddy Yankee es mucho más que La gasolina, tema hiperfamoso que rompió los esquemas de una canción que nació del ghetto a las radios pop del mundo. Fue a los 15 años, con su primer disco, Playero 34, cuando creó la palabra reguetón. Cuando en 2019, en los premios Tu Mundo le rindieron homenaje, explicó: “Lo vislumbré, tuve la visión y siempre lo soñamos. Siempre tuvimos la corazonada que (el género) iba para el mundo entero”.

A finales del 2020 presentó dos temas nuevos. Corona, una canción basada en su experiencia con la cuarentena y el coronavirus y su primer gran apuesta en el mundo de la salsa junto a Marc Anthony, De vuelta pa’ la vuelta.

Corona es de esas canciones protesta que recuerdan a sus primeros versos. Critica directamente cómo los gobiernos han manejado la crisis sanitaria. “En marzo, al comienzo de la pandemia escribí esta canción y grabé el video. Sin embargo, en aquel momento varios pensamientos me detuvieron para presentárselas. Primero, no quería que pensaran que de una situación tan difícil estaba sacando provecho y, de igual forma, en ese entonces mi condición física no era la mejor, pues había aumentado casi 50 libras. Hoy, varios meses después seguimos viviendo en la pandemia y, aunque quisiéramos pensarlo así, nada ha cambiado”, publicó Daddy Yankee en Instagram.

Su hija, una futura estrella

Jesaaelys Ayala Rodríguez es una de las influencers más destacadas de Puerto Rico, y sí, también es la hija del rey del reguetón.

Ella es una experta en asesoría de imagen y maquillaje, por eso trabaja de la mano con Natti Natasha para sus shows. Con más de un millón de seguidores en la red social, también ha sido mediática por su gran cambio físico y sus fotos muy

sensuales.

Ellos opinan

“Daddy Yankee siempre va a estar activo, cada tema que saca lo convierte en hit! Todos en la industria lo respetan es y será un ícono en el movimiento del reguetón. Él es uno de los pioneros y me atrevo a decir embajador del reguetón y el que abrió esa puerta mundial. Su música siempre se va a destacar, ya tenemos varios legados de él. Su manera de improvisar y de saber cómo llevar la música del reguetón y urbana a otro nivel, con su toque, como lo hizo recientemente junto a Marc Anthony! No hubiera sido lo mismo Despacito sin el flow de Yankee. Él tiene la fórmula clara”.

Giovanna Guarna, productora artística.

“El factor principal que tiene a Yankee donde está es su temple y perseverancia. Sencillamente es un hombre trabajador a más no poder. Fue uno de los primeros y acaparó el under con los discos de Playero, luego se fue mundial con Barrio fino y actualmente es un hombre de negocios con un nombre lo suficientemente pesado como para vivir sin sacar disco y solo haciendo singles de zumba y música ‘family friendly’. Lo que aportó a la industria fue crear la palabra reguetón (hay muchas versiones sobre esta historia, pero Yankee fue de los registros más antiguos del uso de la palabra) y limpiar el nombre del género urbano y la cultura latina que creció como algo callejero e insulso a convertirse en el género global que es ahora. Es básicamente una leyenda viviente que se cargó el reguetón al hombro desde que literalmente era criminalizado distribuir este tipo de música en Puerto Rico”.

Adrián González, fanático