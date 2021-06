Dabo: Un cantante con alma de pelotero

En su natal Caracas aprendió la disciplina del deporte que hoy pone en práctica en su música. Gustavo Daboin Fernández es uno de los talentos del pop urbano emergente que vive en el país. Fue en Ecuador donde empezó su carrera hace dos años y lo hizo desde la pantalla chica local, en el reality La nueva estrella urbana, del programa De boca en boca. Recién llegado al país, vio una oportunidad para dar a conocer el talento que ya había comenzado a pulir en su ciudad natal.

A los 16 años dejó el deporte de sus sueños, el béisbol. El bate lo cambió por el micrófono luego de una lesión en su clavícula que lo alejó definitivamente de la cancha diamante.

“El béisbol es lo que más me gustaba. Imagínate, empecé a los tres años. Era mi pasión. En el camino había señales de que eso no era lo que debía. Tenía muchas lecciones y obstáculos y a los 16 fue el ultimátum que me dio Dios para que me dé cuenta de que mi camino no era por ahí”, menciona algo reflexivo.

Dabo, el diminutivo de su apellido y que ahora usa como nombre artístico, tiene ocho canciones compartidas en su cuenta oficial de Spotify. Su último sencillo es Capi, que tiene alma de himno de verano.

Este tema llega con su primera colaboración con la empresa de promoción Artisygrup, que ahora es su casa, por lo que no descarta tener una colaboración con Nikki Mackliff. “Después del reality seguí componiendo y sacando canciones. Y Giovanna Guarna, la directora de Artisygrup me escuchó, le gustó mi trabajo y me siguió los pasos y así nos conocimos”. El videoclip, que está lleno de color y ambiente playero, se filmó en el balneario Río Chico, a 30 minutos de Montañita. “Me encantó el resultado. La gente nos vio grabando y los chicos se acercaron y forman parte de las tomas. Fue todo muy orgánico”, cuenta.

Aunque tiene temas listos, todavía no sabe cual será su próximo promocional. Espera hacer presentaciones en vivo en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.

Más de él

Tiene 23 años.

Le encanta cambiar de tono de cabello. Ahora lo tiene negro porque está cuidándolo un poco. Para el lanzamiento de Capi lo tuvo rosado. Antes, blanco y amarillo.

Sus equipos de béisbol favoritos son Los Tigres de Aragua y en las grandes ligas Los Tigres de Detroit.

Es muy fan de Gal Gadot. Tiene una canción con su nombre.