Se vienen los textos secretos de J. D. Salinger

¿No aspiran todos los artistas al reconocimiento y a la fama? Se asumiría que este es el objetivo del esfuerzo y el sacrificio creativo. Sin embargo, hay artistas que no temen a nada tanto como al ojo público, y ese fue sin duda el caso de J.D. Salinger.

Durante sus años de juventud, la aspiración máxima del reconocido autor norteamericano era publicar un relato en la prestigiosa revista The New Yorker. Lo logró en 1941, pero semanas después, Japón bombardeó Pearl Harbor, provocando la entrada de Estados Unidos al conflicto armado.

Salinger partió al frente, y los traumas de la guerra sirvieron de trasfondo para algunos de sus cuentos más populares, entre ellos ‘Un día para el pez plátano’ y ‘Para Esmé, con amor y sordidez'. En ese momento, el escritor ya no aspiraba al reconocimiento público, sino a la catarsis, y con ese fin, concluyó ‘El guardián entre el centeno’, su única novela.

Portada de la obra 'El guardián entre el centeno?, de J. D. Salinger. Cortesía

Título: El guardián entre el centeno

Género: Novela

Editorial: Alianza Editorial

La fama de la novela fue inmediata, y el autor saboreó lo que en su juventud había ansiado, solo para añorar el anonimato.

Frente al acoso de los medios y los fanáticos, no admitió conversatorios ni premios, y rechazó todos los actos públicos a los que fue invitado. Solo concedió una única entrevista a The New York Times a mediados de los años setenta. Esta aversión por las cámaras se intensificó en 1980, cuando John Lennon fue asesinado y el perpetrador atribuyó a la novela sus oscuras intenciones asesinas.

Salinger no volvió a dar entrevistas o siquiera a salir de su casa a menos que fuera indispensable. Era un recluso notorio que veía solo ocasionalmente a sus hijos. Y así fue hasta que falleció en 2010.

Esta semana, su hijo, el actor Matt Salinger, anunció que pese a no salir de casa, su padre continuó su extensa vida creativa durante 45 años, plasmando numerosos relatos y novelas. Ahora, a 13 años de su muerte, está dispuesto a publicarlos.

“Publícalo todo. Lo feo, lo bueno y lo malo, que sea el lector el que decida lo que vale o no, publica incluso las verrugas, entendiendo por eso lo que era feo. Aunque hay más belleza que verrugas. Esas fueron sus últimas instrucciones”, dijo Salinger a los medios españoles.

El actor se ocupa junto con la viuda de su padre de la gestión de su legado literario, y señala que ser albacea de los derechos es un trabajo a tiempo completo, por lo que la edición de los manuscritos ha sido un proceso sumamente lento.

“Lo más difícil de mi trabajo es ser un malabarista. Tengo que encargarme de contratos, renovaciones, aprobar portadas y ayudar a las editoriales para los planes de marketing. Me ocupo de todo ello y al mismo tiempo soy padre y marido”, dijo.

Los trabajos de transcripción, en los que lleva años trabajando, podrían prolongarse durante un año y medio o dos. “Espero que esté listo antes de que yo muera”, bromeó.

Este agregó que en los manuscritos el Salinger que encontrará el lector es el mismo que en el del resto de su obra, ya que siempre seguía en la línea de búsqueda de valores del arte, la belleza, la amabilidad, con un sentido del humor particular, pero que sí habrá sorpresas. “En un periodo tan largo todos cambiamos”, señaló.

El hijo del autor también ha alabado las decisiones personales, tan cuestionadas de su padre. “Su leyenda es muy singular porque se convirtió en una yendo contra el mandato de los tiempos que dicta que ‘cuanta más presencia, mejor’. Fue el colmo del ‘déjenme en paz’.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 1919 y falleció en 2010. Tras la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a la labor de contraespionaje, hasta que publicó ‘El guardián entre el centeno’ que lo catapultó a la fama. A ese libro se sumaron las colecciones de relatos ‘9 cuentos’ y ‘Seymor: una introducción’.