Guayaquil, Esmeraldas, Quito y Gualaceo figuran como los escenarios de partida de tres novedades editoriales donde la ficción colinda inesperadamente con la realidad nacional.

¿Ha cambiado Ecuador desde los años ochenta, o incluso, los cincuenta? Esa es la pregunta que debe plantearse el lector al sumergirse en los universos que crean Ernesto Torres Terán, Esteban Michelena y Carlos Falconí Gómez Jurado.

En ‘Garras para el futuro’, el lector se encuentra cara a cara con la historia de la migración interna y sus múltiples vicisitudes, planteadas a través de la biografía novelada del pintor Enrique Reinoso, quien aun hoy se instala los fines de semana en el parque El Ejido a vender sus populares lienzos.

Pero para este, su panorama interno parte en Gualaceo, ciudad azuaya de la nostalgia.

En ‘El pasado no perdona’, uno hace un salto hacia la Esmeraldas de los años ochenta, donde los primos Cangá se relacionan entre sí a través del contrabando, las prácticas ilegales y las drogas.

La obra es una precuela a las novelas previas del autor que abordan el auge de violencia imparable y el abandono al que se han enfrentado los jóvenes en la provincia verde.

Aun así, la obra, descrita como la primera narconovela del país, ofrece una visión ágil y cinematográfica de lo que viven los protagonistas.

Finalmente, en ‘Tu próxima movida’, de Ernesto Torres Terán, el ajedrez y la memoria son la hoja de ruta para hablar sobre Pepín, un diplomático que sufre un accidente cardiovascular y que es recordado por la mirada de los otros desde su casa en el Puerto Principal. La obra fue galardonada el año pasado y ofrece un relato breve y fresco de una vida. Tres obras que sin duda engancharán a su audiencia.

El hombre que vivió varias vidas

Una trama de partidas de ajedrez y sus cultores, una estafa, un matrimonio roto, y la amistad entre un aficionado a la escritura y un diplomático que fantasea con otra vida deambulan por las páginas de ‘Tu próxima movida’, novela del escritor Ernesto Torres, que ganó el Premio de Novela Corta Miguel Riofrío de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja en 2022.

El autor y médico guayaquileño ha indicado que su protagonista, Pepín, surgió años antes, encarnado en un personaje de la vida real, que conoció de casualidad, pero a quien agregará el arte de la ficción.

La obra inicia cuando este vuelve a casa tras haber sufrido un accidente cerebrovascular, y en estado de coma. Ahí lo recibe un amigo cercano, quien recuerda la vida de este desde que se conocieron años antes.

El proceso de escritura le tomó un año al autor, y del cual tres meses los dedicó al boceto de la obra. Torres Terán es un prolífico escritor, que ha publicado dos libros de relatos y cinco novelas. “La literatura es mi vida”, señala.

El minado territorio de los años ochenta

Descrito como realismo trágico, ‘El pasado no perdona’ de Esteban Michelena relata la historia de los primos Cangá, que terminan siendo víctimas de un destino y del pasado de sus padres, y que se involucran, sin pensarlo, en el contrabando y el narcotráfico.

El autor trabajó seis años en esta obra, que está narrada a través de episodios breves y que parecen pertenecer a una película de acción.

‘El pasado no perdona’ es la precuela de sus novelas ‘Atacames Tonic’ y ‘No more tears’, publicadas en 2002 y 2018 respectivamente.

No obstante, el cruce de balas, los atracos fantásticos y más son los ingredientes para visibilizar un tema más profundo: la falta de oportunidades a las que se enfrentan las poblaciones afroecuatorianas.

No obstante, el escritor ha señalado que su intención no era coincidir con el reciente auge de violencia en la provincia verde.

“Cuando yo escribí esto, el país no había estallado. Lo que se me ocurre es que nuestro país tiene un pasado que no perdona y que se lo está cobrando”, dijo en una entrevista.

Retrato de un pintor en el corazón del pueblo

“El pasado no lleva hacia atrás, sino que impulsa hacia adelante y, en contra de lo que se podría esperar, es el futuro el que nos conduce al pasado”. Aquella frase de Hanna Arendt, llevaron al ingeniero civil y afanoso lector, Carlos Falconí Gomezjurado a retratar la historia de un emblemático personaje citadino: el pintor Enrique Reinoso Urdiales.

El artista gualaceño, quien vive desde hace 36 años en la capital, es un visitante habitual del parque El Ejido, donde los fines de semana oferta sus lienzos.

El escritor retrata la historia de vida del artista, quien en 1983 obtuvo el primer lugar en el Salón Vicente Rocafuerte del Puerto Principal.

Falconí aborda las difíciles circunstancias que marcaron la infancia del artista, la migración a Quito, su acercamiento a los grupos de izquierda de los años setenta, sus amores y su relación con la docencia.

“Los episodios de la vida familiar de Reinoso se inscriben en un amplio contexto histórico que evidencia la significación de la región del Azuay en el actual Ecuador”, indicó el autor.