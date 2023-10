El silencio de las calles llena el Salón

Cuando la tarde de este viernes 6 de octubre de 2023 se inaugure en el Museo ‘Manuel Rendón Seminario’ la edición número 65 del Salón Nacional de Pintura ‘Independencia de Guayaquil’ habrá un elemento determinante en gran parte de las 33 obras que fueron admitidas: un evidente y arrostrante silencio.

Por lo menos así lo describen dos de las personas que conformaron la comisión que seleccionó y premió a las obras que conforman esta nueva edición del conocido Salón de Octubre, que cada año organiza el núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura del Ecuador.

Un total de 73 obras fueron presentadas para esta nueva edición del tradicional salón de pintura.

ARTISTAS ADMITIDOS. Edwin Bailón Muñiz, Daniel León Monge, Hermógenes Valencia Machuca, Roberto Loayza Luna, William Martínez, Claudia Mera Constante, Dylan Tigua Rendón, Noemí Cabrera Reinoso, Juan Narváez Martinez, Ángel Peña Inga, Mario Mera Espinoza, Juan Barreto García, Pedro Sánchez Quimí, Ezequiel Palaciuos Bohórquez, Miguel Mera Espinoza, Jeniffer Errázuriz Coello, Luis Reinoso Chiquito, Jorge Velasco Granizo, César Guale Vera, Laura Sosa Delgado, Luis Mayorga Suárez, Stefany Guzmán Morales, Daniel Ochoa Bateoja, Víctor Preciado Tello, Arturo Guerrero Pérez, Hernán Calderón Carvallo, Ignacio Ramírez Tostegui, Howard Taikeff, Danny Narváez Paz, Andrés Velásquez Dután, Jairo Bustamante Larrea y Stephanie Garzón Noboa.

“El silencio que se observa es atroz, violento, pero no es ese silencio propio del que no tiene nada qué decir. Es lo contrario, aparece como un reclamo, una protesta”, dice Patricia León Guerrero, artista plástica, directora del Salón, quien reconoce que en este salón, en gran parte de los lienzos que se presentan desde esta noche, estará presente ese escenario de violencia, inseguridad que se vive en las calles, pero no desde el reclamo fácil, sino desde la mirada artística de 33 creativos plásticos que asisten desde este viernes 6 y a lo largo de los 24 días en los que estará abierto el Salón Nacional de Pintura ‘Independencia de Guayaquil’.

Para Pamela Pazmiño Vernaza, también miembro del jurado -doctora en Artes por la Universidad de Castilla, ex Responsable de Gestión Cultural del Centro de Arte Contemporáneo y del Premio Nacional Mariano Aguilera-, la visión de lo que es hoy por hoy “habitar la ciudad y de las circunstancias políticas actuales, resulta bastante crítica” desde la propuesta que deja en evidencia la edición 65 del Salón.

Además de Pamela Pazmiño y de Patricia León, el jurado estuvo integrado por Servio Zapata González y Julio Peña Tomalá.

