Todo apunta a que este año le irá mejor a la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas (CCNG) con la nueva convocatoria a su Salón Nacional de Pintura ‘Independencia de Guayaquil’, más conocido como el Salón de Octubre.

Es un relanzamiento, dicen sus autoridades. “Queremos que tras estos dos años de pandemia, que provocó que nada fuera regular, nuestro histórico Salón mantenga su supremacía. Por algo es la reserva de la escuela de las artes plásticas de la ciudad, la provincia y el país”, asegura Martha Rizzo González, presidenta de la CCNG.

La convocatoria de la actual edición, la número 64, lo convierte en el más antiguo de la ciudad, cuyo cierre de inscripciones tuvo un nuevo plazo. Inicialmente estaba previsto para hoy, pero se extiende hasta las 17:00 del domingo próximo (18 de septiembre).

El actual Salón marca una actualización. “Tenemos un registro que ahora es digital, tanto para llenar las inscripciones como para el envío de las obras postulantes. Habrá un grupo de veeduría internacional, además del jurado”, detalla la presidenta de la institución cultural guayasense.

Para su organización, se creó un comité especial con integrantes del núcleo provincial y miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC), “como parte del proceso de transparencia que promovemos en la actual administración de la CCNG”, sostiene Rizzo.

Gisella Peña Jarrín, coordinadora de Gestión de Museos y Galerías de la CCNG y coordinadora del salón, rescata su importancia histórica. “A lo largo del tiempo, tenemos primeros premios con artistas de la talla de un (Enrique) Tábara, (Eduardo) Kingman y (Eduardo) Solá Franco. Precisamente, las obras de estos grandes artistas le dan importancia a la reserva de nuestro Salón”, agrega Peña Jarrín.

Como referencia histórica, el Salón de Octubre tuvo su primera convocatoria en 1957 (el Salón de Julio, que organiza el Municipio de Guayaquil, data de 1959).

Acerca de la actual edición, Martha Rizzo aclara que este es un evento de pintura que seleccionará obras de gran manejo en la parte técnica. “No es un salón contemporáneo”.

En lo concerniente al jurado, este estará bajo la dirección de Inés Flores Benavides, una reconocida perito, museógrafa y catedrática de Bellas Artes, con un doctorado en Historia del Arte y un largo recorrido en curaduría de este tipo de concursos, tanto nacionales como internacionales.

En cuanto a la premiación, la ceremonia de anuncio de los ganadores se realizará a las 18:00 del 6 de octubre, durante el acto de inauguración.

“Aunque este año ya no contamos con el aporte económico que por ordenanza nos entregaba el Municipio de Guayaquil, hemos incrementado los premios, no solo en lo económico”, indica la presidenta del gremio provincial. “Ofreceremos a los ganadores, de manera adicional, medias becas para un diplomado en liderazgo en la Universidad Católica de Nueva España. Contamos con el apoyo de la International Academy of Social Sciences”.

Hasta la edición del 2021, el primer premio recibía 4.000 dólares. Esta vez el monto ha tenido un incremento, al llegar a los 8.000 dólares.

El ganador del Salón firmará un acta de compromiso, para realizar una exposición individual en una de las salas de la CCNG antes del Salón del 2023, con el fin de “fomentar su carrera artística”, según se menciona en la convocatoria.

En busca de más artistas

La respuesta a las convocatorias anteriores para el Salón Nacional de Pintura ‘Independencia de Guayaquil’, que organiza la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas (CCNG), no ha sido la mejor en los últimos seis años.

La mayor inscripción de obras postulantes ocurrió en 2017, cuando llegaron 102 propuestas pictóricas. La más baja se dio en 2019, un año antes de la pandemia, con 83 obras. “Este año aspiramos a tener cifras muy altas”, comenta Gisella Peña Jarrín, coordinadora del Salón. “No solo por el valor de los premios, sino por las facilidades de inscripción que hemos impuesto en esta edición, con registros en línea y el envío de las obras de forma digitales”.

Solo cuando las pinturas hayan sido preseleccionadas, los artistas deberán enviar las obras en formato físico hasta las instalaciones de la CCNG.

Según el registro de las obras postulantes, en 2016 se presentaron 92; en 2018, 86; en 2020, 89; y en 2021, ya en tiempos de pandemia, 84.