San Antonio, entre la fe, la artesanía y el turismo

De rodillas ante una mula, cuyo dueño no creía en Dios, o frente al mar, dándole el sermón a los peces porque en una ciudad habían prohibido a las personas ir a la iglesia en la cual predicaba, son dos pasajes de la vida de San Antonio tallados en la nueva puerta del templo de la comuna que lleva su nombre, en la provincia de Santa Elena, instalada con motivo de sus fiestas patronales.

No se trata de un portón cualquiera, es una obra de arte hecha para mostrar los milagros del santo de Padua que han trascendido.

“Para nosotros estas imágenes representan mucho nuestra fe, más en los momentos difíciles que atraviesa el mundo; por eso la comunidad decidió que en las fiestas patronales se inauguren las puertas talladas”, dijo Ángel Reyes Orrala, coordinador del comité católico.

La inauguración de la obra es uno de los actos por las festividades patronales en esta localidad que tomó el nombre del mártir desde mediados del siglo pasado, luego de que un viajero regaló la imagen del mencionado santo a la capilla. Antiguamente la población se denominaba Dos Bocas, por los dos ríos que desembocan al mar.

Singulares estatuas talladas en madera por los lugareños agrada a los turistas que pasan por allí. Joffre Lino

Desde la presencia de la imagen en la localidad, el santo fue adoptado como patrono y cada inicio de junio viven con intensidad una jornada de fe en su honor.

En estos días de la novena, la imagen de san Antonio de Padua fue sacada de la iglesia y llevada a hogares de comuneros devotos. En pequeños altares adornados con luces y rosas colocaron la efigie, efectuaron rezos y velorios e imploraban por sus peticiones personales.

Luego de las plegarias, en las familias compartieron chocolate caliente, acto que es sinónimo de hermandad.

“Nuestro patrono siempre nos escucha, hay tantos testimonios de personas que reciben milagros, yo soy uno de ellos. Se me había perdido una vaca en el campo y tenía varios días que no podíamos hallarla, le oré tanto que me guio hasta el sitio donde estaba mi animal”, aseveró, José Balón.

Por estos hechos celebran con devoción a san Antonio. La noche de este 12 de junio de 2021 será la misa campal en la cancha múltiple, luego del acto religioso se presentará una banda de pueblo y a continuación quemarán un castillo de tres cuerpos, una práctica que mantienen desde hace décadas, según explicaron los directivos.

El domingo 13 de junio, a las 10:00, será el acto de entrega de las puertas del templo y la misa oficial de fiestas. Solo ingresará la cantidad de personas establecidas por el Comité de Operaciones Emergentes (COE) cantonal.

Luego del acto litúrgico se repartirá el tradicional pan de san Antonio. Esta vez lo entregarán casa por casa para evitar aglomeraciones.

Plan para atraer visitas

Ubicada entre las poblaciones de Libertador Bolívar y Cadeate, con una playa de casi dos kilómetros de extensión, en la comunidad procuran aprovechar la belleza natural que posee.

Hace un lustro se conformó un comité turístico para tratar de conseguir la llegada de visitantes.

Sembraron palmeras, construyeron cabañas de caña para que funcionen como restaurantes, limpiaron la playa e implementaron programas de promoción, pero no pudieron desarrollarlos por la pandemia.

En San Antonio viven artesanos que hacen hamacas de paja toquilla, muebles de bejuco y otros artículos. Silvino Tomalá, artista del tallado, ha diseñado las imágenes de la mayoría de los santos de las iglesias de la Península.