“Disculpa, no me acuerdo de ti”, le dice la anciana a la niña. “No te preocupes, yo sí me acuerdo de ti. Es una larga historia”, le contesta esta. La mujer se emociona. “¿Un cuento?”, le pregunta. “¡Me encantan los cuentos! Mi abuelita siempre me cuenta cuentos”. La pequeña, triste, le responde: “sí, la mía también”.

Cultura: El Teatro Nacional Sucre cuenta con nuevos equipos de amplificación Leer más

La emotiva escena, en la que una actriz interpreta a ambas protagonistas, es parte de ‘Nana’, obra que inauguró la Fiesta Escénica 2023 de la Fundación Teatro Nacional Sucre (FTNS).

Se trata del encuentro más extenso de su tipo que se realiza en la capital. Así lo explica Jossy Cáceres, directora Artística Ejecutiva de la fundación, quien señaló que la puesta en escena tomó más de medio año en concretarse. “La Fiesta Escénica es uno de los festivales más emblemáticos que tiene la ciudad, tomando en cuenta la cantidad de artistas que participan en él y la variedad de ramas de la creación que convergen en el encuentro”, estableció.

Simón Gangotena: “La música no debe solo visitar los barrios, debe quedarse” Leer más

Esta, la séptima edición, contó con un jurado curatorial que revisó las decenas de postulaciones que llegaron de todo el país, hasta seleccionar once grupos nacionales y sumar a tres colectivos extranjeros.

La Gorgona, colectivo que abrió el encuentro, proviene de México. Ellos dieron vida a ‘Nana’, una conmovedora pieza que versa sobre el Alzheimer, la infancia y el amor familiar.

Su director, José Uriel García, explicó que la pieza es el resultado de sus propias pérdidas familiares.

Un nutrido cartel de teatro y danza Teatro Sucre

“Teníamos la necesidad de levantar este proyecto y de hablar sobre nuestros familiares de la tercera edad y la pérdida de la memoria. El proyecto busca colocar en la mira a los mayores, verlos como protagonistas y tener esa mirada de cariño, gratitud y amor hacia ellos”, dijo en una entrevista.

Melodías nostálgicas al son de la guitarra Leer más

A la par de La Gorgona, también se presentará el colectivo chileno ‘Ruido blanco’, y la agrupación colombiana ‘INCOLBALLET’.

No obstante, la fortaleza de la cartelera proviene de las obras locales, entre las que hay teatro y danza. Así lo explicó Cáceres, quien indicó que la nutrida oferta es “una ventana de lo que se está haciendo en el país”.

Las piezas incluyen ‘En el Ouróboros’ del colectivo Talvez, ‘Las Criadas’, de La Cantera del Estudio de Actores, y ‘Monstra Cabaret’ del controversial grupo PachaQueer.

Grease: Un clásico del cine llega a las tablas Leer más

Los grupos seleccionados también llegaron de otras ciudades del país, entre ellas Guayaquil, desde donde arribaron Teatro del Cielo, con la obra de mimo corporal ‘Paraíso Siteriano’, y Eptea Danza, que presentó ‘Lorca, las últimas habitaciones de la sangre’, una puesta en escena que reunió a siete bailarines y una narradora en el escenario.

Para Gloria Febres-Cordero, cofundadora de la compañía, poder mostrar la obra en la capital fue un incentivo a la continuidad de la creación.

Impagos y sin presupuesto, el futuro de la Fundación Teatro Nacional Sucre es incierto Leer más

“Hace muchos años que no nos presentábamos en Quito, y hacerlo en el Teatro Sucre, junto a propuestas tan competitivas, fue un gran reto”, comentó.

Con ello concuerda Cáceres, quien afirma que, tras las restricciones de la pandemia, se necesita generar curiosidad en los espectadores para recuperar las audiencias.

“Es un reto que la gente venga. Aún hay miedo (...). La mejor manera de enfrentarlo es ofreciendo una cartelera de gran calidad, y aportando desde nuestra gestión a continuar difundiendo las artes”, dijo.

La falta de fondos pone en jaque a la Fundación Teatro Nacional Sucre Leer más

El encuentro contó con una inversión de $50.000, así como con el apoyo de varias embajadas. Las entradas tienen un costo de $ 8, un valor que Cáceres señala como una característica vital de la Fiesta Escénica.

“Es importante fortalecer el concepto del pago por los eventos culturales, porque los artistas necesitan un rédito de su trabajo, que se retribuya su labor, y nosotros queremos apostar por esta cultura del reconocimiento”, añadió.

Conoce la programación para esta semana