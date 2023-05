Una pareja enamorada se toma de la mano al pie del mar. El atardecer marca el fin de las vacaciones de verano y, probablemente, el fin del romance entre ellos. Pero ambos, Danny y Sandy, ocupan la tarde en susurrarse promesas: que seguirán juntos, que es tan solo el inicio de su relación y no su fin. Semanas después, recordarán aquel día frente a sus amigos, cada uno a su manera, sin saber que están próximos a reencontrarse.

Así arranca 'Grease, o Vaselina', musical que vio la luz en el Chicago de 1971 y que se convirtió en un éxito cinematográfico siete años después, cuando el director Randal Kleiser lo llevó a la gran pantalla de la mano de Olivia Newton John y John Travolta.

Ahora, el afamado musical arribó al país de la mano del director Carlos González, quien puso en escena la obra en el Teatro Nacional Sucre para su primera temporada.

No obstante, este confiesa que tras montar 'Mamma Mía!' el año pasado, tenía en mente otras propuestas, como 'Cats' o 'Chicago', pues consideraba que 'Grease' era anacrónico y que no generaría tanto interés de la audiencia. “Me equivoqué, sin duda, porque es una obra que trata temas universales, como el paso de la adolescencia hacia la juventud, el amor y la amistad”, reflexiona.

Pero una vez decidido el proyecto, la siguiente traba fue adquirir los derechos. “Fueron meses de conversaciones, porque al tratarse de un musical tan icónico, conseguir los derechos lleva su tiempo”.

Finalmente recibieron la aprobación en diciembre y la producción entró en ‘modo turbo’, según lo explica el director.

“El reto fue fusionar nuestro elenco, pues teníamos a gente muy talentosa en baile, en canto y en actuación, pero debían converger para que se viera una unidad en la obra y que pudiera transmitir efectivamente la alegría del amor, de la juventud y de esa época de colegio con la que nos identificamos todos”.

Gimena Gómez. Cortesía

Los protagonistas

Dar vida a Sandra Dee y a Danny Zuko recayó en los actores mexicanos Gimena Gómez y Óscar Ugalde, quienes realizaron su casting por Zoom. Ugalde tiene más de quince años de experiencia en el teatro musical y ha participado en clásicos como 'Hairspray' y 'Dirty dancing'. A la par, Gómez cuenta con varios años en la escena teatral y ha participado en proyectos nacionales como el filme 'Misfit', de Enchufe TV.

En lo que ambos concuerdan es en la responsabilidad que implica interpretar a los personajes clásicos de 'Grease'.

“La gente tiene en su imaginario al Danny de John Travolta y, obviamente quieres ser fiel al papel, pero también darle un poco de tu esencia”, expresa Ugalde.

Y agrega que aunque no es tan extrovertido como el protagonista, debe emular la actitud de Danny cuando sale a escena. “Danny tiene una enorme confianza en sí mismo; yo soy más tímido”, comenta risueño. “Pero cuando soy Danny, debo ser ese galán”.

Para Gómez, en cambio, dar vida a Sandy es un ejercicio de equilibrio entre el guion y su puesta en escena. “Sandy es ingenua, pero no es tonta. Es muy sensible, es tierna, es buena amiga. Me importa que su esencia brille, pero no quiero copiarla de otras versiones, porque puede ser caricaturesco”.

Óscar Ugalde. Cortesía

'Grease' se puede ver a las 19:30 en la sala principal del Teatro Sucre. El sábado 20 la función es a las 18:30. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Ticketshow o en la boletería del teatro. El costo es de $ 36, $ 61 o $ 71, según la localidad.

Los 'Greasers', la subcultura que marcó una generación

Cuando el dramaturgo Bronté Woodard desarrolló el guion de Grease, quiso rendirle un homenaje a los jóvenes de su barrio en su Atlanta natal.

Los años cincuenta en Estados Unidos estuvieron marcados por un boom en el crecimiento económico, y las diferencias socioeconómicas empezaron a hacerse cada vez más evidentes.

En este proceso surgieron los ‘greasers’, jóvenes de la clase trabajadora de Estados Unidos y Canadá. Estos provenían principalmente de familias de migrantes griegos, italianos y mexicanos. Eran conocidos por su ‘look’, en el que predominaban el jean, camiseta blanca y chaquetas de cuero, además de su obsesión por los autos y las motocicletas.

Elenco del montaje. Cortesía

Pese a que la palabra ‘greaser’ surgió como un término peyorativo, los jóvenes la adoptaron con orgullo y formaron sus círculos sociales, que luego fueron emulados por otros reconocidos actores, como James Dean.

Para Woodard, la estética ‘greaser’ era un recordatorio de su adolescencia y también el espacio para narrar la historia de amor que ahonda en el musical.

“Me parecía que era la estética que necesitaba para contar esa historia. No me parecía que podía desarrollarse en los sesenta, cuando empezaron a surgir los hippies”, dijo en su momento.

Y es que, efectivamente, la estética de los ‘greasers’ fue muriendo a mediados de los años sesenta, con el surgimiento de otros movimientos sociales.

Una obra en dos idiomas

“Recuerdo que cuando era niña, mis tías bailaban las canciones de 'Grease' en la sala y hacían las coreografías”, recuerda Gómez.

Conservar la emotividad de la banda sonora es lo que llevó a que la obra se ponga en escena en dos idiomas, inglés y español.

Mientras que el guion y las interacciones entre los personajes se desarrollan en español, todas las melodías se interpretan en inglés.

“Hubo una discusión con el equipo de producción y el equipo creativo, y decidimos que las canciones se harían en inglés, porque son temas icónicos que el público se sabe en ese idioma”, explica el director.

Entre los temas que se presentan sobre las tablas, con coreografía incluida, están 'Summer nights', 'Greased lightnin’, 'You’re the one that I want' y la clásica melodía que cierra el musical, 'We go together'.