Isabel Allende le rinde tributo a las mujeres

“Mi enojo contra el machismo comenzó en esos años de la infancia al ver a mi madre y a las empleadas de la casa como víctimas, subordinadas, sin recursos y sin voz, la primera por haber desafiado las convenciones y las otras por ser pobres”, narra Isabel Allende en ‘Mujeres del alma mía’, su obra más reciente, y que en los últimos meses se ha convertido en un superventas en la región.

Para la afamada escritora chilena, residente en Estados Unidos, el punto de partida de esta obra fue la cuarentena.

Encerrada en casa y sumida en el silencio, la autora empezó escribiendo sobre su madre, Panchita, y sobre su infancia.

Una lapidaria frase golpea al lector como un ladrillo en este libro que no es de ficción y reúne reflexiones y confidencias: “agradezco esa infancia infeliz porque me dio material para la escritura. No sé cómo se las arreglan los novelistas que tuvieron una infancia amable en un hogar normal”.

Y es que para la autora, la primera vez que vislumbró el machismo y la discriminación fue en casa, cuando su padre abandonó a la familia en Perú. Su madre quedó sola con dos infantes y un niño de pecho.

Una niña aprende temprano a tener miedo: a no provocar, no ponerse en situación de riesgo, no andar sola de noche. Existe una guerra no declarada contra las mujeres. Suena como una exageración, pero no lo es.

Isabel Allende



Escritora

“Cuando mi padre nos abandonó, regresamos a casa de mi abuelo. Era un hombre buenísimo, yo lo adoraba, pero era la autoridad máxima, era como Dios. Lo que decía mi abuelo no se cuestionaba. Crecí con esa sensación de que mi mamá estaba en una situación de injusticia, en una situación de desigualdad, de vulnerabilidad.”, reflexionó.

Además de su madre, en este proceso de análisis, también aparecen su hija Paula, quien falleció en 1992, y su editora Carmen Balcells. A la par, Allende también escribe sobre algunas de sus autoras favoritas: Sylvia Plath, Virginia Woolf y Margaret Atwood, y a los periplos a los que estas se enfrentaron por escribir.

‘Mujeres del alma mía es su primer libro de no ficción en más de una década, y la autora señala que el proyecto tampoco era uno que pensaba terminar, al menos hasta 2019.

“Hace algunos años di un discurso en España que se hizo viral, pero realmente no pensaba en escribir sobre feminismo, porque me parecía un tema algo añejo. Sin embargo, empezó el #MeToo, Las Tesis en Chile, algo estaba pasando, y en lugar de escribir sobre esta nueva generación, me puse a pensar en mi propia trayectoria”, señaló en una entrevista.

Esta es la obra con la que la escritora chilena recuerda a su madre y a las mujeres que la marcaron. Cortesía

No obstante, el libro, aplaudido por la crítica, también ha tenido sus detractores, quienes lo han llamado “propagandista”, “activista” y “aprovechado”, algo que para Allende cae simplemente en lo ridículo.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 1942. Es escritora y miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Su primera novela ‘La casa de los espíritus’, se publicó en 1982 y fue un éxito en ventas. A esta le siguieron obras como ‘Eva Luna’, ‘La hija de la fortuna’ y ‘La suma de los días’.

“Quien afirme que hoy en día todos somos iguales y que las feministas son exageradas se engañan. Hemos avanzado, pero esto es una carrera de relevos (...) Una niña aprende temprano a tener miedo: a no provocar, a no ponerse en situación de riesgo, a no andar sola en la noche. Existe una guerra no declarada contras las mujeres. Suena como una exageración, pero no lo es”, dice.

Y la autora lo conoce de primera mano, pues la fundación que lleva su nombre se dedica a asistir a víctimas de violencia de género.

La escritora es además miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Cortesía

Además de estas aristas, en ‘Mujeres del alma mía’, Allende también ahonda en los roles y en la crianza, pero lo hace sin pontificar y sin complejidades académicas, logrando un libro ligero, entretenido y directo.

A la par de esta obra, la cuarentena le permitió a la escritora terminar otra novela pendiente, ‘Violeta’, que está próxima a publicarse, y ultimar los detalles de una miniserie sobre su vida que pronto llegará a las plataformas de streaming.