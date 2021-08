Ser hombre en un mundo más feminista

Que un periodista le preguntara a la deportista olímpica Neisi Dajomes, en un programa de transmisión nacional, si le gustaba cocinar y sabía lavar platos, generó un total rechazo hacia él en redes sociales y abrió un debate sobre los roles y estereotipos de la mujer. Este es solo un ejemplo de cómo las plataformas digitales se han convertido en un campo minado para los hombres donde el feminismo ha tomado las riendas.

Aunque este movimiento que lucha por el principio esencial de la igualdad de género, lleva cientos de años en la búsqueda de ese objetivo, aún faltan muchos más para que se logre a plenitud. Por eso, cada vez que un caballero dice o hace algo relacionado a ellas, esto puede llegar a ser una bomba mediática que juegue a favor o en contra suyo.

Es cierto que existe más información sobre este tema y muchos más hombres se suman al apoyo de esta causa, pero en ocasiones existe el debate sobre si realmente ellos han cambiado su forma de actuar para dejar a un lado el machismo. Sobre ello, el psicólogo Samuel Merlano analiza que de manera general, sí existe una diferencia en el comportamiento por parte del género masculino en la cotidianeidad. “Algunos se cohíben en cómo actuar por el hecho de no saber cómo va a reaccionar la mujer. Los piropos en las calles se han reducido como una forma de demostrar respeto y porque psicológicamente algunas mujeres rechazan cualquier gesto o detalle que provenga de un desconocido y prefieren estar a la defensiva”.

Además, Merlano asiente que existe una mayor educación familiar sobre la importancia de erradicar la brecha de género desde la niñez: “Las nuevas generaciones que crían a sus hijos les enseñan más sobre la igualdad y el respeto. El cambio de paradigmas de que la mujer es quien se debe encargar de los quehaceres de la casa es uno de los ejemplos que demuestran que todos tienen las mismas obligaciones y oportunidades”.

Al no ser ningún extremo positivo y atravesar socialmente un proceso de transición sobre este tema, SEMANA decidió escuchar las voces de algunos caballeros para conocer su opinión de cómo saber más sobre el feminismo les ha permitido que analicen con mayor profundidad la forma en que se relacionan con las mujeres.

Siempre he sido un feminista al 100 %. Mi carrera me ha hecho trabajar la mayor parte del tiempo con mujeres. Creo que de forma general, entender lo que significa el feminismo me ha ampliado a mí, y a todos, el deseo de igualdad de género. No podemos coartarlo. Todos tenemos los mismos derechos, capacidad y oportunidad de lograr lo que queramos”.

Joshua Degel, fotógrafo de moda.

Mi madre era Catalina Arosemena (académica y literata guayaquileña que fue una precursora del feminismo). Yo crecí con esos valores siendo el receptor de esa visión del mundo en el que se desea eliminar el problema de la desigualdad. Si bien, quizás, no he modificado mi comportamiento al 100 % para ayudar a esa lucha, siempre he tenido conciencia de eso. Al ver lo que ellas sienten, se crea una empatía y nos hace entender algo tan básico: las mujeres son seres humanos al igual que los hombres. Si te inculcan esto desde ‘pelado’, no hay ninguna duda al respecto”.

Andrés Crespo, actor.

He analizado este tema porque me relaciono con mujeres todo el tiempo. Ahora mismo tengo la oportunidad de estar cerca de ellas porque aportan contenido de valor a mi carrera y a mi vida personal. Valoro mucho el trabajo que hacen. La mayoría de las canciones que escribo son inspiradas en las mujeres y aprendo de cada una de ellas. Muy aparte de las ideologías, trabajo para que todos tengamos igualdad de libertad en todas las áreas”.

Pablo Rohán, cantante.

siempre he tenido respeto hacia ellas, pero ahora se ha convertido también en admiración. La lucha constante y el esfuerzo de lograr la equidad me ha ayudado a pensar de mejor manera. En el lugar donde trabajo hay seis mujeres y cada día se aprende de ellas, es motivante poder compartir con personas que han equilibrado la balanza de la equidad de género”.

Joel Alvarado, periodista deportivo.

Acercarse a estos temas permite romper estereotipos e ideas erróneas que tiene la sociedad frente a la mujer. La libertad y la libre elección son necesarias para combatir ese machismo existente en el país, porque aunque en teoría todos y todas somos iguales, en la práctica no se cumple”.

Juan Francisco Corral, asesor de contenido digital.

En cifras

257 años más faltan para que la mujer consiga alcanzar la igualdad en participación económica y oportunidades laborales. Fuente: Foro Económico Mundial.