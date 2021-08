Sororidad, ahora se demuestra con hechos

La narrativa de la rivalidad en las mujeres ha vendido mucho. No importa la profesión, edad u orientación sexual, el mundo siempre ha querido que entre ellas se vean como competencia. Pero un relevo generacional y una sociedad que está en proceso de deconstrucción, está desterrando esas viejas creencias.

Este cambio lo precipitan nombres como Simone Biles. Y es que las últimas jornadas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han dejado escenas que más que emocionar, invitan a la reflexión.

Algunas son el abrazo de las nadadoras a la sudafricana Tajtana Schoenmaker tras su récord, la celebración conjunta entre la española Ana Peleteiro y la venezolana Yulimar Rojas después de hacerse con el bronce y el oro en triple salto respectivamente y la decisión del italiano Gianmarco Tamberi y el catarí Mutaz Essa en compartir su oro en salto de altura. Una manera totalmente distinta de entender la competición.

¿Es acaso esto el reflejo de un mundo más feminista e inclusivo? Si el deporte, el que más se mueve con códigos de masculinidad, está viviendo estas transformaciones, poco a poco empezará a retumbar en otras áreas.

Ya han pasado algunos años desde que salieron movimientos femeninos como #MeToo a las calles para luchar por sus derechos y pedir igualdad. Así como las deportistas de los JJ.OO. han demostrado con actos y valentía el valor de lo que hacen, existen otros personajes vinculados al mundo del entretenimiento que han dejado que sus hechos hablen por sí solos y demostrado que hoy, lo que está más de moda, es que las mujeres se apoyen entre sí. Eso de verse de arriba para abajo y con ojos de crítica es un discurso que está más que obsoleto.

Eiza González, representación latina en Hollywood

Qué no se ha dicho de la actriz mexicana desde su salto a Hollywood. Además de ser una de las famosas más ‘paparazzeadas’ de Los Ángeles, los medios le han puesto su valor laboral en los novios que ha tenido o chicos con los que ha salido. Ella siempre se ha mantenido al margen de los cientos de comentarios falsos que se han hecho y, de vez en cuando, los responde. Pero el silencio ha sido su mejor estrategia para callar bocas.

Y son luego sus acciones las que han provocado que todos hablaran de ella, pero de manera positiva. Desde que se mudó a Estados Unidos y empezó a obtener roles en distintas películas, Eiza se ha encargado de hablar sobre el estereotipo que se tiene sobre las actrices latinas en este mercado.

Involucrada en muchas causas para denunciar y luchar por la igualdad de derechos, a principios de julio la artista dio a conocer que fue invitada para integrar la Academia de Hollywood, es decir, formar parte de los profesionales del mundo del cine para definir quiénes serán los merecedores del Premio Oscar, otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Así mismo, este año estuvo en la lista de las actrices más taquilleras. Cuando dio a conocer la noticia, escribió: “Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer (inserte origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo) no era una protagonista, que a la gente no le importaba y que no tenía oportunidad. Y seguí adelante. Me sentía desinflada, pero esforzándome por creer en mí misma cuando mucha gente no lo hacía”. Simplemente ha demostrado que son sus hechos los que la han llevado a tener el reconocimiento de hoy en día y a poder ser un agente de cambio en problemáticas sociales que le interesan y afectan.

Cami, juventud viva

Tal y como suelen ser algunos artistas del cono sur de América Latina, muy ligados a las problemáticas sociales de su país, aparece la chilena Cami como ejemplo. A pesar de ser una cantante más vinculada al entorno de la música comercial, la joven invita con sus letras y acciones a luchar por los ideales de las mujeres.

En el marco de las manifestaciones que se vivieron en Santiago en 2019 por el alza en la tarifa de transportes, aparte de convocar e invitar a que la gente se sume a través de sus redes sociales, ella estuvo presente, caminó junto a los ciudadanos y, además, cantó.

Lo mismo ha hecho los últimos 8M (Día de la Mujer) y cuando las mujeres han salido a protestar por algún femicidio, las ha acompañado. Siempre ofreciendo su arte como servicio.

En una entrevista que ofreció a EXPRESIONES este año, también reveló lo injusta que le parece la industria con ella y sus colegas, y apuntó lo machista que son los temas de los reguetoneros, tanto así que tuvo un enfrentamiento en redes con Arcángel.

Cami es una artista que no se queda callada, y que así como otras de su generación, alza y camina con la bandera de la igualdad. Sus actos seguramente beneficiarán a las que vienen detrás.

¿Qué es la sororidad?

Según la Real Academia Española (RAE), sororidad es la amistad o afecto entre mujeres y la relación de solidaridad entre ellas, especialmente en la lucha por su empoderamiento.

A través de este concepto se desea construir una red de relación sin importar raza, edad o identidad. Además, esta palabra es muy importante en el universo actual del feminismo.