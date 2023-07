Un cantante de metal quiere explorar la brutalidad de su música fusionándola con reguetón. Es la trama del cuento ‘Territorio prohibido’, del libro Demonios quisquillosos, del escritor mantense Alexis Cuzme, que ganó el Premio Nela Martínez de Narrativa el año pasado.

“Hay una conexión lírica entre ambos géneros”, dice el autor, quien durante 15 años editó el fanzine de metal y literatura Marfuz. En ese período ya había puesto el dedo en la llaga de las paradojas como la retratada: se suele bailar con letras sexistas de fondo, pero también se puede hacer mosh.

El relato surgió de la realidad, cuando Alexis leyó el anuncio de la expulsión de un guitarrista de un grupo porque quiso vocalizar de forma gutural unas letras de reguetón. Eso fue percibido como una afrenta por sus compañeros: “El señor ha deshonrado a nuestra comunidad brutal death metalera”, escribieron en Facebook.

‘Historia del cuerpo y su dolor’, en cambio, está basado en lo que provocó el divorcio de una pareja de músicos: dos bandas paralelas al no poder mantener la original. “Esas situaciones son cotidianas en este medio. A veces pasan desapercibidas, pero a través de la ironía pueden convertirse en ficción, como en el caso de la banda Mortuum, que se quedó como proyecto de un cantante mientras los exintegrantes formaron otra agrupación”, cuenta.

También le ha llamado la atención ver a músicos, cultores del black metal “autoproclamados satanistas, que en su vida cotidiana son cristianos, católicos que respetan los rituales de su hogar, aunque fuera de él se pongan una máscara anticlerical y blasfema”. Con esa premisa narra en clave de farsa la historia de ‘Secreto’.

El humor en una cultura urbana llena de solemnidad es un recurso necesario. No hay que rehuir a la polémica y muchas veces “los amigos en la música pueden ser útiles en la creación literaria”, admite Alexis. “Todo el mundo es metalerísimo en sus redes sociales, pero en la vida real es otro cantar”, afirma.

“El elemento musical es tratado como un leitmotiv que se aleja del estereotipo o lugares comunes, en algunos casos usa el humor como estrategia para romper las visiones reductoras”, había anticipado en su veredicto el escritor y bibliotecario César Chávez Aguilar (1970-2022) al integrar el jurado que le otorgó al libro ‘Demonios quisquillosos’ el premio convocado por la Casa de la Cultura.

“Fue muy honroso que encontrara validez en las historias, que se defendieron solas porque no lo conocía más que virtualmente. No alcancé a agradecerle a César en persona”, dice Alexis. El bibliotecario tulcaneño tenía un amplio conocimiento musical, literario y cinematográfico, pero no hay que ser un experto para adentrarse en las historias narradas.

En ‘Instrucciones para un ritual’, Cuzme recreó una escena vivida a inicios de siglo por el poeta alaqueño Freddy Ayala, en la que unos falsos amigos lo convencen de adentrarse en una montaña con la oscura intención de dispararle a quemarropa. Sin motivo. La recuperación del agredido incluyó un momentáneo alejamiento de la música, pero luego la retomó para estudiarla desde su maestría, gracias a la cual viajó a Europa.

En ‘Una cabeza que gira para mí’, Alexis da vida a un personaje que consuma una venganza anunciada contra el autor de una reseña de revista. El “Varg Criollo” escucha a la banda Burzum en una celda luego de ser condenado y ahí presencia la violencia de las cárceles; crímenes peores de los que él sería capaz de cometer.

En redes todo el mundo puede parecer metalero. La consulta en Wikipedia puede darte muchos datos, pero coleccionar música, revistas, es lo que forja de a poquito.

Alexis Cuzme

Escritor

Título: Demonios quisquillosos

Género: Relato

Editorial: Cuerpo de voces

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 1980. Es licenciado en Comunicación. Editó el fanzine Marfuz (2002-2017). Ha publicado en poesía ocho títulos; dos libros de ensayos y el libro de relatos ‘El amor era demasiado limpio’. Desde 2006 escribe el blog ‘Ciudad hecatombe’, en torno a temas de literatura y cine.