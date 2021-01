Cinco libros de 2020 que debes leer

Pese a las millonarias pérdidas a las que se enfrentó este año el sector editorial, las publicaciones sobrevivieron y 2020 concluyó con obras impresionantes tanto en el ámbito internacional y local.

Entre los libros más recomendados y bien recibidos estuvo la desgarradora novela 'Las malas', de Camila Sosa Villada, la aterradora e introspectiva 'Pequeñas mujeres rojas' de Marta Sanz, la emotiva 'Casas vacías' de Brenda Navarro, 'El consentimiento' de Vanessa Springora, que sacudió a la sociedad francesa, y 'Como polvo en el viento' de Leonardo Padura.

El mercado nacional también se enfrentó a duros retos, como el cambio hacia las ediciones digitales, pero dejó a su haber publicaciones de gran calidad, y novedades de algunos de los autores ecuatorianos dentro y fuera del país. En esta edición de Kiosco de Libros, les contamos sobre algunas de estas propuestas y se las recomendamos.

Las Voladoras, cuentos de horror y familia en medio del paraje andino

Una mujer víctima de la publicación de un video íntimo, un chamán que intenta revivir a su hija muerta, una chica que guarda una dentadura, y duros recuerdos de su padre. Estos y otros personajes deambulan por las páginas de ‘Las voladoras’, primer libro de cuentos de la escritora guayaquileña residente en Madrid, Mónica Ojeda.

La obra, incluida como uno de los mejores libros del año de diario El País, diario El Mundo y el New York Times, ahonda en el terror en medio de los paisajes andinos, relación intrínseca que la autora trabajó durante varios meses. “Los paisajes del Ecuador siempre me marcarán, y no es algo de lo que quiera alejarme. Hay algo impresionante en ver, por ejemplo, el páramo o los volcanes. Son majestuosos, pero a la vez pueden matarte. Es algo que me ha marcado mucho y que quería explorar en estos cuentos”, reflexionó.

'Las voladoras' es el primer libro de relatos de Ojeda. Cortesía

Los relatos, al igual que obras previas como Nefando y Mandíbula, exploran los límites del horror, pero de una manera directa y potente que cautiva al lector. Uno de los relatos más impactantes de 'Las voladoras' es 'Slasher', donde la banda sonora del metal y un fetiche por la mutiliación marcan el panorama.

Está disponible en las librerías a nivel nacional.

Una ventana hacia las vidas de los migrantes indocumentados

Considerado uno de los mejores libros de no ficción del 2020, ‘The undocumented americans (los americanos indocumentados)’ por el New York Times, el libro de la escritora Karla Cornejo ahonda en las vidas e historias de quienes llegaron a Estados Unidos sin papeles.

Fue también su caso, pues la autora ecuatoriana migró de Latacunga a Estados Unidos cuando tenía cinco años y solo obtuvo su residencia y permiso de trabajo a fines de 2020, pese a ser una de las únicas estudiantes indocumentadas de graduarse de la universidad de Harvard.

Este es el segundo libro de Karla Cornejo. Cortesía

La idea detrás de la obra, explicó en una entrevista, surgió tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2016. “Había mucha propaganda sobre los inmigrantes, que los describía como criminales, como animales... lo que yo quería es hacer una representación multidimensional sobre nosotros como personajes complejos, con vidas complejas, mostrar algo nuevo”, dijo.

Se espera que este año la obra sea traducida al español, pero quienes prefieren leerla en inglés pueden adquirirla a través de la plataforma Amazon.

Una reedición de relatos escritos en Paraguay

En el 2000, poco después del feriado bancario, Gabriela Alemán se encontraba en Paraguay. Ahí escribió los relatos que forman parte de 'Fuga permanente y otros relatos', libro recientemente reeditado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). En una conversación con el escritor Andrés Cadena, la escritora comentó que aprendió a diseñar para poder elaborar el libro y asegurar su impresión.

La obra, tras una primera publicación, se lanzó al año siguiente en Ecuador, pero su respuesta fue reducida. “Eskeletra se ofreció a publicarlo en una edición linda, pero el país atravesaba una difícil situación económica y se vendió poco”, explicó la autora.

El libro de relatos es una reedición realizada por la PUCE. unknown

Este año, sin embargo, la PUCE decidió recuperar el libro de relatos y lanzarlo. “Me alegra mucho que este libro, que se perdió un poco en el tiempo, se recupere”, añadió. Agregó que trabajar en el lanzamiento fue una de las noticias que más alegría le dieron en el difícil periodo del confinamiento. Este se puede adquirir a través de las redes del instituto superior.

El trabajo de Gabriela Alemán es reconocido por poner la literatura contemporánea del país en el mapa durante la primera mitad del siglo XXI, gracias a novelas como ‘Poso Wells’ y libros de relatos como ‘Álbum de Familia’.

La destrucción de los afectos, en cámara lenta

“El día siguiente fue el velorio en Miami, algo breve pero íntimo. A los dos días salieron en un avión especial rumbo a Guayaquil. La familia esperaba el ataúd para el posterior entierro. En ese ataúd iba mi abuelo y fue el fin de mi familia”. Con esa imagen cierra el primer capítulo de 'El fin de la familia', obra que se lanzó en enero del año pasado y cuya difusión se vio limitada por la pandemia.

La novela del guayaquileño Augusto Rodríguez, y que fue finalista del premio Herralde, retrata el desmoronamiento de los afectos y de la casa familiar en un barrio en decadencia.

'El fin de la familia' se publicó a inicios del año pasado. Cortesía

“Hoy Urdesa es un barrio de abuelitos, donde hijos y nietos solo esperan que estos que fallezcan para vender la casa y que esta se convierta en una ferretería más, en un banco más. Ese deterioro va de la mano de los deterioros que existen dentro de las familias”, reflexionó el autor.

La novela es breve y está narrada de manera fragmentaria, de tal forma que el lector se enfrenta a un protagonista en cerecimiento. Rodríguez señaló que esta es la primera de una serie de proyectos literarios que se centrarán en la historia del barrio, que es también el de su infancia. La obra se puede encontrar en librería a nivel nacional.

La vida en versos de un poeta de los márgenes

El 2020 fue un año importante para la poesía de autores ecuatorianos, que fue reconocida y premiada ampliamente y que tuvo como principales protagonistas a Camila Peña y Gabriela Vargas Aguirre, de quienes hablaremos en la próxima edición de Kiosco de Libros.

Sin embargo, quizás la edición poética más importante del año fue 'Habilidad con caballos', obra que recopila y rescata los poemarios del escritor portovelense Roy Sigüenza.

El libro recopila la poesía de Sigüenza desde hace treinta años. Cortesía

Los versos líricos del escritor han influenciado a decenas de jóvenes autores, pero pese a ello, sus libros fueron siempre difíciles de conseguir.

“ En El Oro, publicar un libro es un imposible. El peso de su “povincianismo” lo ahoga, incluyendo a su institucionalidad cultural, que es la que debe contar con propuestas editoriales, y que tiene recursos para ello. Pero esto no ocurre. Esa institucionalidad por ejemplo, no existe para publicar a autores jóvenes. En estos suelos, es como si el agujero negro de la precariedad lo devorara todo. Esta es la realidad, aunque es absolutamente inaceptable. Es lo mismo que sucede en el resto de la “periferia literaria” del Ecuador”, señaló Sigüenza durante el lanzamiento de la obra.

La obra cuenta con la mayoría de sus versos y algunos textos inéditos. Se trata de poesía incendaria y hermosa que encantará a los lectores. Este se puede adquirir a través de las redes de Severo Editorial y en librerías independientes del país.