Antología de un cazador de historias

“Siempre que lo veía me imaginaba su pandilla. Me imaginaba cómo morirían mi mami o mi papi si yo llegaba a hablar. Me imaginaba cosas feas. Antes yo era muy apegada a mi mami, como hermanas; pero en ese entonces me alejé. Ella me preguntaba qué me pasaba y tenía la tentación de contarle todo, pero nuevamente me lo imaginaba a él haciéndole daño. Las amenazas nos las guardo aquí (señala con furia su cabeza) y cuando queríamos hablar era como que se activaban. ¡La voz de él estaba siempre aquí! (señala su cabeza)”.

Quienes hablaban eran dos adolescentes, parte de un grupo de 41 niños víctimas de los abusos de un docente (hoy encarcelado) en la academia Pedro Traversari, al sur de Quito. Corre el año 2017 y Alexis Serrano se había acercado a ellas y a sus familias para narrar el viacrucis que atravesaron para conseguir justicia.

Las pequeñas le contaban las vejaciones, los golpes, la violencia a la que fueron sometidas cuando tenían tan solo nueve años, y aunque en ese momento se controló, en casa se echó a llorar en el regazo de su esposa. Era la primera vez que le sucedía.

“En ese momento, mi hijo estaba por empezar la escuela y tuve que leerme todo el expediente y leer los testimonios de esos niños, de todas las cosas horribles que les habían hecho. Cuando puse el punto final, me eché a llorar por horas. Es la crónica más dura que he tenido que escribir”, recuerda.

Ese poderoso texto, titulado ‘Horror en el sexto C’, le dio el título a su primer libro, publicado recientemente con el sello Dinediciones y presentado esta semana en el marco de la Feria Internacional del Libro de Quito. La obra recopila sus mejores textos, entre crónicas y entrevistas, que fueron publicados en los últimos nueve años.

El proyecto, explica, es uno que llevaba varios años considerando, pero que recién se concretó a mediados de 2019. “Siempre pensé en publicar una recopilación, pero me echaba para atrás porque no sentía que tenía suficientes textos que incluir. El año pasado, finalmente sentí que estaba listo. No lo hago solo por mí, sino por el género, por decir se puede y se debe hacer crónica”.

Concuerda con que los espacios para publicar periodismo narrativo se han achicado, pero lo atribuye a una crisis en los medios, mas no en el periodismo. “Siento que hay temor detrás de ciertos editores en apostar por la crónica. Como dice Caparrós, se han inventado al lector que no lee, lo que es un poco como dispararse en el pie”, comenta.

La obra se lanzó en el marco de la FIL Quito el viernes. Henry Lapo

Considera que los portales digitales son un nuevo nicho para el género y que desde ahí se fortalecerá. “El periodismo narrativo sobrevivirá porque sobreviven quienes quieren leer estas historias. Aún hay muchos periodistas dispuestos a contarlas”.

La obra incluye quince textos narrativos, entre ellos ‘El amor en los tiempos de la lepra’ que cuenta la historia de una pareja que se conoció en un leprocomio en el sector capitalino de La Vicentina, y ‘Radiografía de un crimen’, que plasma la historia de un joven con esquizofrenia que mató a su padre, en medio de la negligencia del sistema de salud pública al tratar las enfermedades mentales. También cuenta con entrevistas, entre ellas una al expresidente Rodrigo Borja.

Al momento, Serrano cursa una maestría en escritura creativa y prepara un nuevo texto de largo aliento; el perfil de un músico. “Por primera vez en mi vida estoy freelanceando, y lo único que quiero es tener siempre una historia entre manos”.