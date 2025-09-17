Crítica de cine. El otro París, ¿vale la pena esta comedia romántica de Netflix?

El otro París, la comedia romántica de Netflix, entre las diez más vistas en Ecuador, habla de reality shows, humor y romance

El otro París es una propuesta de Netflix, perfecta para pasar el rato con humor y diversión.

Dawn (Miranda Cosgrove) quedó huérfana y fue criada por su abuela materna, Birdie (Frances Fisher, Titanic, 1997), en un villorrio de agricultores y caballos. Por un contratiempo en la salud de Birdie, Dawn ha gastado parte de sus ahorros, dinero que guardaba para sus estudios de Bellas Artes en París, Francia.

Una de sus familiares le sugiere que intente ingresar al reality show titulado Honeypot, que va tras un soltero. Si es seleccionada y avanza a las eliminatorias, las concursantes irán obteniendo dinero (5.000, 30.000 y, si gana, 250.000 dólares) que le servirían para costear sus estudios y un posible matrimonio que, en realidad, no le interesa.

Dawn ve la posibilidad. Se inscribe, firma el contrato a sabiendas de que está cometiendo un fraude. Se despide y se embarca en un jet privado, a todo lujo, que lleva a las participantes a su destino: París… donde serán las finales.

Cuando aterrizan, están en otro Paris… ¡un pueblo de Texas! Apostadas en el rancho, y aceptado el desengaño, comenzarán las peripecias, saldrán a la luz las ambiciones y los espectadores tendrán una idea bastante clara de lo que sucede en ese tipo de programaciones.

Para matizar la broma y asentar las bases de una moderna comedia romántica aparecerá un galán, el vaquero Trey McCallen (Pierson Fodé), agresivas participantes como Lexi Miller (Madison Pettis), la dulce y ambiciosa Cindy (Madeleine Arthur), la inteligente Jazmine (Christin Park) y, por supuesto, los principales realizadores del show: un nervioso director, Carl (Torrance Coombs), y una certera relacionista pública: Rachel (Yvonne Orji).

El otro París, la crítica de Jorge Suárez

El cine actual, y esta comedia de Netflix, se nutre de nuevos rostros provenientes de la televisión estadounidense y, al no verse todas esas series o películas digitales, el público de cualquier otro país queda en el limbo.

Estas 'estrellitas' guapas, sensuales, de lindos cuerpos y mejores piernas son muy liberales y capaces de decir o repetir todo lo que el guion exija; no tienen inhibiciones.

Por ello queda la secuencia del toro mecánico o máquina de corcoveo, donde la sensual Madison Pettis realiza unos movimientos que verdaderamente enardecen y se convierten en atractivo punzante de la historia, pues sus gestos son lascivos y contundentes.

La sorpresa histriónica llega, no por Miranda Cosgrove, sino por Madeleine Arthur, en papel secundario, con el cual da vida a una chiquilla bonita, simple, sincera, ambiciosa, con buena dosis de orgullo, esperanza y fijación en su corona ganada en otro evento.

Es una actuación atrapadora y permite que el espectador la siga en sus sueños. Resalta Christin Park, la muchacha asiática que tiene bien puestos los pies sobre la tierra.

Los actores van mal: Torrance Coombs acentúa nerviosismos no tan convincentes y se roba el filme la nigeriana Yvonne Orji como la impertérrita relacionadora y consejera de las candidatas. Maneja su rol con astucia, conocimiento del personaje y sofisticada insolencia que le calza a la perfección.

Janeen Damian, directora, y su guionista Nicole Heinrich jamás tratan de complicar la visión de entretenimiento que proponen y extienden su capacidad para hacer de este largometraje una producción simple y llevadera, que no haga pensar sino reír; que el amante de los reality shows ingrese por la puerta grande para ver cómo se forjan, ilusionan y desilusionan a las participantes.

No es una gran comedia, es simplemente algo que se filmó para vivir un rato libre de preocupaciones, admirar muchachas seductoras desarrollando los temples de sus individualizaciones.

Deja, eso sí, un rebose de juventud, dinamismo y regocijo. Se tiene la sensación de estar viendo romper una piñata multicolor (de las antiguas), de la que se desploman.

Pero, en vez de caramelos y sorpresas, hay todo un budín de sensualidad, diversión y las buenas intenciones de lograr que los espectadores se diviertan. ¡Nada más!

Y esos espectadores la han colocado en el primer puesto de las 10 películas más vistas en la sección Ecuador de Netflix. Unos la verán, otros a lo mejor saldrán de la plataforma nombrada y se irán por otros caminos del Séptimo Arte.