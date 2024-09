Crítica de cine: La liberación, ¿una burda copia de El Exorcista?

La afroamericana Ebony Jackson (Andra Day) se ha mudado por tercera vez en compañía de sus hijos Andrè (Anthony P. Jenkins), Shante (Demi Singleton), Nate (Caleb McLaughlin) y su madre de raza blanca, Alberta (Glenn Close), que sufre de cáncer.

Ebony tiene que afrontar a Cynthia Henry (Mo’Nique, Óscar secundario 2009 por Preciosa), visitadora social que trata de encarrilar su vida llena de alcohol, mal trato y en constante lucha con sus hijos. El extraño comportamiento que muestra Andrè la pone en ascuas y recurre a una pastora pentecostal (Aunjanue Ellis) para que libere de algún mal espíritu al pequeñuelo.

Lee Daniels (Cambio de vida, 2001) es un buen director, pero en esta ‘liberación’ se le fue la mano y, a los 45 minutos de proyección, convierte el aparente drama social en película de terror, donde lo sobrenatural hace de las suyas.

La transición no esta bien ejecutada y se transforma en mala copia de El exorcista (1973), filme que ha sido visto por varias generaciones y, por lo tanto, algunas de sus secuencias transcurren sin que el espectador las tome en cuenta.

Lo bueno es que los intérpretes no descomponen sus actuaciones, sino que las mantienen al mismo nivel y, entonces, el publico permanece en sus butacas. Sin embargo, choca ese rumbo que a tomado el cine para reflejar, casi siempre, a familias disfuncionales, donde todos viven irritados, groseros y prontos a abandonar sus hogares para llevar sus vidas a como les proporcione el magín.

Sorprende el hecho que Glenn Close figure en esta película: su talento y categoría estelar merecen otra clase de filmes. Su rol en La liberación no es el principal, es, prácticamente, secundario. No obstante, logra salir a flote y mantiene el nivel de su exitosa carrera, especialmente cuando se convierte en la mujer que se hizo barata y se niega a percibir que la vejez puede abrazarla.

En el mundo de las actuaciones, los afroamericanos son algo repetitivas pues les imprimen sus modismos y movimientos corporales tan propios de su raza.

La ambientación está bien recreada y muestra el vestuario, los colores que fueron imagen de los primeros años del siglo XXI, al igual que su música. El maquillaje para las escenas de terror es bueno y el enfoque brindado al mundo que ostentan los servicios sociales es acertada. Y, para hacerlas más realistas, le añaden cariñosa frialdad y tesón.

De moda, como está el cine de terror, la película ingresa al género, pero no es de las mejores. Pero tiene, eso sí, el mérito de entretener y, por lo tanto, encuentra sus acólitos al momento de ingresar a Netflix, donde estuvo ocupando el séptimo lugar entre las nomina de las 10 películas más vistas en Ecuador.

Calificación: * *

Los estrenos de cine

Parano-IA. La familia de Curtis ha sido seleccionada para probar un nuevo dispositivo doméstico. Se trata de un asistente digital llamado AIA. La AIA tiene la capacidad de aprender los comportamientos de los humanos y comienza a anticipar sus necesidades. Y que nada se interponga.

Mi amigo el pingüino. Inspirada en una historia real, es una encantadora aventura sobre un pingüino perdido rescatado de un derrame de petróleo, que transforma la vida de un pescador desconsolado. Pronto se convierten en amigos improbables, tan unidos que ni siquiera el vasto océano puede separarlos.

Jung Kook: I am still. Jung Kook, el ‘artista pop del siglo XXI’, irrumpió en la escena musical mundial con su debut como solista, Seven (con Latto) en julio de 2023. Fue un éxito sin precedentes. Con este sencillo, Jung Kook se convirtió en el primer solista asiático en encabezar las más prestigiosas listas.

Fuerza bruta: sin salida. Ma Seok-do es un policía bestia. Y ahora debe viajar al extranjero para extraditar a un sospechoso. Es entonces cuando descubre múltiples casos de asesinato y crímenes contra turistas durante muchos años de un vicioso criminal.

La sustancia. Elisabeth Sparkle, de 50 años, es una celebridad en decadencia. Al regresar a casa luego de ser despedida, recibe una propuesta inesperada: un laboratorio la invita a utilizar una ‘sustancia’ que puede convertirla en “la mejor versión” de sí misma, “más joven, más bella, más perfecta”.

