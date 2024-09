Las oportunidades perdidas de Ecuador en Hollywood

Todo comenzó en 1939 con el filme Solo los ángeles tienen alas. El argumento dice que la historia se desarrolla en Ecuador, país bananero. Así quedó registrado en los magazines de aquellos años.

Al momento de filmarse y estrenarse, nuestro país se convirtió en Puerto Barranca, donde había una ciudad lodosa con cargadores semidesnudos, un peligroso terreno para decolajes y aterrizajes de las naves que servían para transportar correo, medicinas y pasajeros sin futuro.

En una de esas naves llegaban Rita Hayworth, Richard Barthelmess, Jean Arthur y Cary Grant. La película fue exitosa y pocos se dieron cuenta del cambio geográfico.

Se fueron los años y llegó 1956, venía con Moby Dick, y Gregory Peck era el capitán Ahad, sujeto que arriesgaba su vida en una misión obsesiva por matar a la ballena blanca que, años atrás, le había cercenado la pierna.

Los cinéfilos se deslumbraron al ver al marino ofrecer una moneda de oro, ecuatoriana, a quien avistase la ballena. La secuencia, filmada en primer plano, impresionaba: la pieza, sostenida en alto, brillaba sobre un cielo despejado, teniendo como base un sol iluminado con el fuego de sus entrañas, resplandeciendo más el brillo acuñado. Fue un triunfo.

En 1974 vino a Quito el actor de Moby Dick Gregory Peck a fin de obtener los permisos necesarios para filmar su producción titulada Las alas de la paloma (The dove). Las Islas Galápagos sirvieron de escenario. Dio los créditos necesarios, pero no rescató la inversión.

Dinastía y la pirámide de oro

En la serie Dinastía (1981-1988), en sus primeros capítulos estaba John Forsythe buscando a su hijo: la última vez que lo vieron había sido en Quito. Era la serie más popular de aquella década y fue comidilla social la secuencia que hoy escribo.

En 1987, Cyndi Lauper filmó en Cuenca su largometraje El misterio de la pirámide de oro (Vibes), pero la trama hablaba de un lugar misterioso, no de la capital azuaya. No obstante, el plan alimenticio provenía del hotel del Oro Verde. La película no produjo lo anhelado.

En el año 2000, Taylor Hakford quiso filmar Prueba de vida, con Meg Ryan y Russell Crowe en Colombia, pero ese país vivía los embates de la guerrilla y los productores llevaron el rodaje a Quito. Surgió un romance prohibido entre las dos figuras. El hecho resonó en las taquillas... y la cinta quedó entre la pena y la gloria.

Así llegamos a la filmación de películas extranjeras que bien pudieron fotografiarse en Ecuador, no en pequeñas cápsulas, sino los de larga duración. Sugiero se revisen las leyes que abarcan este género del entretenimiento y que se incluyan facilidades que beneficien y promuevan al Ecuador como fuente inagotable de paisajes y ciudades.

Esas filmaciones dejan mucho dinero en el país y crean trabajo. Ahora son ambiciones que se evaporan, porque los productores escogieron otros países con mejores leyes.

Inspirada en las Galápagos, filmada en Australia

En el 2011, año que Ronald Howard vio por primera vez las islas Encantadas, quiso rodar una película. El argumento existía a través de un libro llamado El asunto Galápagos.

Comenzó a trabajar con la idea y en 2019 hubiera podido comenzar el rodaje y llamarla El origen de las especies. Pero vino el covid-19 y pensaron que mejor debía llamarse Edén.

En el Festival Cinematográfico de Toronto, comenzado el 7 de septiembre del año actual, fue presentada. Tampoco hablaron de Ecuador, como país, únicamente de las Galápagos. ¿Qué llevó a Howard a dirigir su película en Australia?

Esta cinta y Arthur, una amistad sin límites han triunfado, pero los productores cinematográficos, en general, siguen ignorando al Ecuador, pese a que sus argumentos se inspiraron en historias que sucedieron en el terruño amado.

El caso de Arthur

Todos conocen la historia del perro callejero que, herido, se unió al grupo deportivo especializado en caminatas todoterreno. Por su bravura, los extranjeros lo llamaron Arthur, el rey, y quedó forjada una Amistad sin límites.

Se vendieron los derechos para filmarla, pero los productores no escogieron a Ecuador para realizarla. No, se fueron a República Dominicana y la estrenaron en el 2024, sin mencionarnos siquiera. ¿Qué pasó?