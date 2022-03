El padre Peter Williams (Will Beinbrick, de la serie de televisión 'The fresh Prince of Bel Air', 1990-1996), exorcista estadounidense, es poseído por el demonio que intentaba expulsar de una joven y por el que se ve obligado a cometer el más terrible sacrilegio. Dieciocho años más tarde, queriendo enterrar su culpa, vive en México, en un pueblo, donde ejecuta sus obras de caridad. Entonces descubre que… ¡el demonio ha vuelto! Ha poseído a Esperanza (la venezolana María Gabriela de Faría) y desatado una enfermedad mortal entre los niños del villorrio.

Pero la realidad es que Balban (demonio que dirige 40 legiones de ellos, que tiene el poder que genera la astucia) quiere el alma de Peter. Y él, para exorcizar a Esperanza… tendría que confesar su pecado. Esto le traería su excomunión y…

El cine latinoamericano (porque esta es una producción venezolana, mexicana, estadounidense) no tiene un historial extenso en lo que a cine de terror se refiere. Sin embargo, su director, el también venezolano Alejandro Hidalgo (luego de su exitosa 'La casa del fin de los tiempos', 2013), su guionista Santiago Fernández Calvete y el camarógrafo Gerard Uzcátegui se han unido para realizar un largometraje que, pese a sus limitaciones, logra captar la atención de quienes gustan de este género cinematográfico.

Los más versados encontraran que toma segmentos de 'El exorcista' (1973), los expone sin recato alguno (hasta el vómito verde de la chicuela) y, con ello, hace que se vislumbre el final de la historia.

Su bajo presupuesto es notorio, pero de ellos se valen sus productores y la ‘maldad’ queda reflejada en los cuartos sucios, la oscuridad que envuelve a ciertas imágenes. En ello aciertan, pues las escenas tienen esa atmósfera aterrorizante que la trama exige. Otro de sus logros es el maquillaje, aunque -a momentos- haga recordar la serie 'Los muertos vivientes' ('The walking dead').

Lo que asombra, y para muchos espectadores molesta, es la forma en la que tratan a las figuras religiosas de la Virgen María y Cristo. Y peor aún, la ‘sugerencia’ del título que lleva la cinta. Probablemente, la Iglesia Católica no la verá con buenos ojos por su irreverencia.

Las actuaciones son efectivas y ello le permite a El exorcismo de Dios saltar sus errores. Ayuda también las imágenes paisajistas logradas en Tepoztlán, en el Desierto de los Leones y México en general.

Bien por la dosis de humor negro impuesta, con lo cual permiten balancear la efectividad o negatividad del filme.

Y para cerrar, debo mencionar que no es una gran película, que imita demasiado a 'El exorcista'. Aunque siendo generosos… podría ser que no quisieron ‘copiar’ sino rendir un homenaje a William Friedkin.