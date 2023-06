Cristina Wagner es una de las 'It girls' más importantes del momento. La influencer de 27 años se ha convertido en un ícono de la moda para cientos de jóvenes que la siguen y la admiran. Siempre está sorprendiendo en redes, sea con un nuevo 'outfit', un cambio de look, un viaje repentino o una escapada a la playa.

Empezó su camino en la industria con el reality 'Calle 7', en el cual fue participante. Además, formó parte de un medio digital durante 4 años, desempeñándose como presentadora en un programa de moda y tendencias. Pero eso no es todo, en 2018 decidió que su pasión por la moda debía ser reflejada en algo más que sus redes. Por lo que se lanzó al mercado con MOOD CLOSET, su propia línea de ropa.

Cristina muestras una esencia muy fresca en redes sociales, lo cual cautiva a sus seguidores. Trabaja con varias marcas a través de contenido orgánico, sin perder su vibra que tanto la caracteriza.

Para conocer más de ella, le muestra a EXPRESIONES: '7 looks para 7 ocasiones' distintas en una semana.

LOOK PARA UN DÍA DE TRABAJO

Para Cristina, un día de trabajo, le significa jugar con las prendas. "Un día de trabajo debería estar acompañado de un 'outfit chic' y cómodo", dice que vestirse bonito para el trabajo endulza el día.

Look de Cristina para un lunes laboral. Ilustración: Míguel Rodríguez

LOOK DE FIESTA

Un escote, lentejuelas y unos tacos son el complemento perfecto para una 'farra' y Cristi lo sabe. Con este look muestra su esencia y su estilo, con algo un poco más atrevido, pero manteniendo la elegancia y lo 'chic'. ¿A quién no le gusta una noche de fiesta?, pero quién no se ha estresado con el clásico "no sé que ponerme"; aquí una pequeña ayuda.

Look de fiesta de Cristina. Ilustración: Míguel Rodríguez

LOOK PARA IR A COMER CON AMIGOS

La comodidad siempre primero y la 'golden girl' lo sabe. Para esta ocasión muestra un 'look oversize' casual, sin perder el estilo elevando las prendas con un pantalón de cuero, el cual le agrega ese toque que roba la atención de cualquiera.

Look de Cristina para una salida a comer con amigos. Ilustración: Míguel Rodríguez

LOOK 2MILERO

Todos tienen un año favorito, y porque no una tendencia favorita. 'Cristi' está al pendiente de las novedades del mundo de la moda, pero disfruta mucho la moda 2milera. Pantalones anchos y a la cadera, tops pequeños y unas gafas.

Look de Cristina en el estilo Y2K. Ilustración: Míguel Rodríguez

Quien dice que no moría por Britney Spears o Cristina Aguilera en los años 2000 está mintiendo...

LOOK 'MUY CRISTINA'

En un día lleno de actividades (como los de Cristina), la pereza puede ganar y las ganas de tomar lo primero que se encuentra en el closet, sin embargo, ella siempre mantiene el estilo aún con el 'look fresquito' para el calor de Guayaquil.

Look "Muy cristina". Ilustración: Míguel Rodríguez

Te da calor, te quitas el blazer; te da frío, te lo pones...

LOOK PLAYERO

¡Que maravilloso un día en la playa! Una fiesta, una cena, todo en la playa es mejor. Cristina es una chica playera y de vez en cuando una escapada, dice que le queda perfecto. Un bote en la playa necesita un 'look vibrante', con estampados que den vibras de una fiesta.

Look que usaría Cristina para un evento en la playa. ilustración: míguel RODRÍGUEZ

LOOK CLÁSICO/ IMPROVISADO

Un jean, una top básica y un blazer, acompañado con la cartera y los zapatos correctos, crean un outfit inolvidable. Básico pero con estilo, exactamente como le gusta a Cristina.

Look que Cristina elegiría para uno de esos días de, "no se que ponerme". Ilustración: Míguel Rodríguez

