La mejor noticia de su vida fue también el escenario para otra más dura. Y es que en 2015, mientras cursaba el embarazo de su primera hija, Matilde, el canal de televisión para el que laboraba la entonces presentadora colombiana, la despidió sin previo aviso. “Me llamaron y me dijeron que ese sería mi último día de grabación porque estaría mejor en la casa, y porque no debía ser muy cómodo para mí andar en tacos y minifalda en mi estado. No lo podía creer”, recordó emotiva.

La noticia le cayó como un balde de agua fría y, mientras iniciaba un proceso legal contra el canal, decidió distraerse posteando en sus redes sociales los pormenores de su embarazo. “Me sentía un poco perdida. Ya no podía contarles a mis seguidores sobre los personajes que entrevistaría esa semana, entonces empecé a contar mi día a día con el embarazo como para sentirme conectada”, dijo.

No imaginó que aquellos posts en su Instagram calarían tan hondo en su audiencia o que a través de ellos se convertiría en una de las influencers más conocidas de su país.

“Me sorprendió cómo la maternidad podía limitarte, pero no quería que mi hija sintiera eso mientras estaba en mi vientre, entonces opté por hablar de otras cosas. Posteaba de manera muy orgánica sobre cómo me cuidaba la piel, mis antojos, y de repente todo empezó a crecer como una bola de nieve porque muchas otras mamás querían información que les ayudara a romper paradigmas sobre su propia maternidad”, dijo.

Pese a la incredulidad que le causaba la respuesta del público, Rodríguez decidió seguir, subiendo sus tips ya no solo a Instagram, sino a su canal de Youtube, donde entrevistaba a profesionales o daba consejos prácticos y eventualmente lanzando un libro y una línea de ropa.

A la par, la influencer empezó a dar charlas motivacionales, como la que ofreció recientemente en el Scala Shopping de Quito, evento organizado por Diners Club Ecuador.

"Sentía la necesidad de abordar esto, de cómo había que desafiar estos estigmas". ANGELO CHAMBA

Lo que no se cuenta

No obstante, la presentadora decidió salirse del molde de las tradicionales ‘mommy bloggers’, posteando no solo sus mejores momentos, sino también los peores. Esta decisión empezó como un ejercicio de prueba y error tras el nacimiento de Matilde, y de sus mellizos, Luciano y Lorenzo.

“Había comentarios que me sorprendían. Que si una quería irse de viaje con su marido, o seguir trabajando, o salir a rumbear con sus amigas, era mala madre. Sentía la necesidad de abordar esto, de cómo había que desafiar estos estigmas para que cada mujer pudiera ejercer su propio estilo de maternidad sin culpas”, recordó.

Es así que en sus redes esta habla sobre los berrinches, sobre la necesidad de conservar el equilibro entre el autocuidado y la maternidad, entre otros temas. “El ‘burnout’ materno es real y existe como consecuencia de tratar de alcanzar estos supuestos estándares de perfección. Y si bien la maternidad tiene momentos cúspide, también hay momentos oscuros donde te cuestionas todo, incluso el haber tenido hijos. Eso no te hace mala madre, te hace una mujer real”, afirmó.

En esta línea, Rodríguez también aborda el ‘mom shaming’, el juzgamiento al que se exponen las madres frente a las críticas externas con respecto a sus métodos de crianza.

“Hay que defender el estilo de maternidad que cada una tiene, y creo que el juzgar a otras madres viene de la propia inconformidad de las personas, y de validar lo que están haciendo con sus hijos. Sin embargo hay que ser empáticos y entender que cada mamá está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene”, señaló.

"Contar tantas cosas de mi vida es lo que me ha permitido liberarme y ayudar a muchas personas". ANGELO CHAMBA

Criar sin gritos

Otro punto de ruptura para Rodríguez es la importancia de la crianza respetuosa, una técnica basada en la Teoría del Apego del psicoanalista John Bowlby, y que plantea la educación y la crianza cimentada en el respeto y la igualdad entre padres e hijos.

Una de sus características es validar los sentimientos de los niños, comprendiendo sus emociones y ayudándolos a manejarlas sin gritos.

Es una propuesta que genera opiniones encontradas, especialmente con las generaciones anteriores de madres.

“Fue uno de los mejores descubrimientos cuando tuve a mis hijos, porque es un estilo que se centra en los niños y no en nuestras expectativas sobre ellos. Eso no significa que los niños no tengan límites, sino que saben autogestionar sus emociones”, aseguró.

Cara a cara

¿Qué opinan su mamá y su abuela sobre la crianza respetuosa?

(Ríe) ¡Al inicio fue dificilísimo! Es que imagínate ir a donde tu mamá o tu abuela y decirles que tú tienes una mejor fórmula de crianza que ellas, eso jamás lo van a entender. Yo he logrado que eso vaya calando cada vez un poquito más, porque se ven resultados, pero hay que gestionarlo con paciencia.

Se casó, se divorció y se volvió a casar con el mismo hombre. ¿Cómo fue ese proceso?

Santiago (González) es mi gran amor, pero hubo una época en la que había mucho caos en mi vida y yo me quería separar. Sentía que tenía que estar sola, que quería saborear el mundo y estuvimos separados dos años. Pero me di cuenta de que lo extrañaba y que me hacía feliz.

¿Cómo separar lo privado de lo público?

No he sentido la necesidad de marcar esa brecha. Contar tantas cosas de mi vida es lo que me ha permitido liberarme y ayudar a muchas personas que se identifican con lo que estoy pasando.